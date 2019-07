ŞELALE KADAK

Londra'da Euromoney tarafından "Türkiye'nin En İyi Yatırım Bankası" ödülünü almak için sahneye çıkmasından birkaç saat önce, ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Ünlü'nün WhatsApp'ına beklediği fotoğraf düştü. O an öğrendik ki 2019'un en büyük yabancı sermaye girişi tamamlanmış ve para transferi de gerçekleşmişti.

"Öyleyse bugün çifte kutlama var" diye söze girince, Mahmut Ünlü, "2010 yılından bu yana şirket olarak toplamda 10 milyar doları bulan 57 işleme aracılık ettik. Ekonomi ne kadar zor yıllar yaşarsa yaşasın, yabancı sermayeyi Türkiye'ye getiriyoruz. Sanırım bu yüzden ikinci kez Euromoney tarafından böylesi güzel bir ödüle de layık görülüyoruz" diyerek anlatmaya koyuldu.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Can Ünalan, Yönetim Kurulu Üyesi Şebnem Kalyoncuoğlu ÜNLÜ Securities UK CEO'su Bilgitay Saybaşılı'nın da katıldığı Euormoney'nin ödül gecesinde, ÜNLÜ & Co, Türkiye'nin "En İyi Birleşme ve Satın Alma Danışmanı" ödülünü aldı. Rastlantı bu ya, uzun süredir üstünde çalıştıkları Filli Boya'nın sahibi Betek Boya ve iştiraklerine ait hisselerin 1.4 milyar lirayı bulan hisse bedeliyle Japon devi Nippon'a devri de aynı gün tamamlandı.

İsminde banka geçmemesine rağmen yatırım bankacılığı yapan ve banka olmak için de başvurusu bulunan ÜNLÜ & Co, bu satış ile Türkiye'nin en büyük yabancı sermaye girişlerinden birine de öncülük etmiş oluyordu.

Ekonomi zor bir yıl geçirirken 12 milyar doları bulan piyasa değeri ile Japon Nippon'un bu kararını erteleme isteği içinde olup olmadığını Ünlü'ye sordum. Mahmut Ünlü, bu önemli satışla, ekonomik belirsizliklerin olmasına rağmen Türkiye'nin hem iç pazar dinamikleri hem de bölgesel konumunun stratejik ortaklar için öneminin ortaya çıktığını söylüyor.

Ünlü, piyasadaki genel algının aksine, Türkiye'de birleşme ve satın alma konularının bu yıl çok hareketli geçmesini beklediğini ve şirket olarak önümüzdeki dönemde bir iki tane daha önemli işleme aracılık edeceklerini vurguluyor.

Hal böyle olunca ÜNLÜ & Co, fon kaynaklarını çeşitlendirmek ve küresel fonları Türk şirketleriyle buluşturmak için dünya finansının kalbi sayılan Londra'da ofis açarak çalışmalarına başlamış. Mahmut Ünlü, daha önce de New York'ta ofis açtıklarını hatırlatıyor ve Türk şirketlerini banka dışı yeni kreditörlerle bir araya getireceklerini söylüyor.

Yabancı yatırımcıyı Türkiye'ye çekmek için Türkiye'yi yurtdışında anlatmaya önem verdiklerinin de altını çiziyor Ünlü. Özellikle bir konunun altını çizmek istiyorum. Ünlü yabancılarla yaptıkları toplantıların hep, "Türkiye radarımızda değil" cümlesiyle başladığını söylüyor ama ne ilginç ki toplantılar böyle bitmiyor. Ünlü, "Şu anda Türkiye'ye yatırım zamanı diye cümle kuruyorlar masadan kalkmadan. İşte bu bizim için çok önemli" diyor.

Sanırım ÜNLÜ & Co'nun aracılık ettiği son satış da bunu açıkça gösteriyor.