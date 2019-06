ŞELALE KADAK

Tarihe 'Bilbao Etkisi' (The Bilbao Effect) olarak geçen İspanya'nın Bilbao kentinde 20 yıl önce açılan Guggenheim Müzesi'nin hikayesini duydunuz mu hiç? Dünyaca ünlü mimar Frank Gehry'nin imzasını taşıyan titanyum ve cam panel kaplı çarpıcı mimarisiyle bir anda bütün dikkatleri Bilbao'ya çeken müze, sıkıcı bir sanayi kenti olarak bilinen şehrin ekonomisine can suyu vermişti.

O günden sonra da tüm şehir kültür ve sanata yapılan bu kıymetli ve dev yatırımın geri dönüşünü kat be kat artan turizmle yaşamaya başlamıştı.

Demem o ki hem bir şehre müze yapmak çok kıymetli hem de o müzeyi yaparken çok iddialı bir mimari ofis seçmek stratejik önem taşıyor. Evet Türkiye'nin çok kıymetli mimarları var ve onlar da hem Türkiye'de hem de dünyada çok önemli projelere imza atıyor ama bizim de sanatseverleri Türkiye'ye çekmek için peşinden sürüklendikleri ünlü isimleri Türkiye'ye çekmeye ihtiyacımız var.

Kendisi de mimar olmasına rağmen Polimeks'in kurucularından Erol Tabanca, memleketi Eskişehir'de ortağı Cem Siyahi ile birlikte hayata geçirmeyi düşündüğü modern sanat müzesi için çok dikkat çeken bir karar verdi iki yıl önce. Tabanca ve Siyahi, dünyaca ünlü Japon Kengo Kuma Mimarlık Ofisi bu iş için biçilmiş kaftan diye düşündüler. Kengo Kuma son olarak İskoçya'nın Dundee kentinde henüz açılan ve Londra dışında ilk Victoria ve Albert Müzesi olan tasarım müzesine imza atmış, Tokyo Olimpiyatları için inşaa edilen stadyumu da tasarlamıştı.

Şimdi bu ünlü mimarın imzasını taşıyan yeni müze Türkiye'nin en güzel şehirlerinden olan Eskiheşir'de tarihi Odunpazarı semtinde, Odunpazarı Modern Müze (OMM) ismiyle açılışa günler sayıyor.

Önceki gün birbirinden güzel çağdaş sanat eserlerinin yerini almaya başladığı bu müzeyi Cem Siyahi, OMM Direktörü Defne Casaretto ve müze ekibiyle birlikte dolaştık.

Kengo Kuma ve ekibi iki yıl önce gelip Eskişehir'de vakit geçirip, şehrin dokusunu inceleyip ona uygun bir mimariyi hayata geçirmiş. Şöyle ki Odunpazarı ismini aldığı odun ticaretinin merkezi olduğunu öğrenen Kuma, Odunpazarı sivil mimarisi, Osmanlı kubbe mimarisi ve geleneksel Japon mimarisini harmanlar. Öyle güzel detaylar var ki mesela OMM'da kullanılan çam ağaçları, Rusya'daki sürdürülebilir ve endüstriyel çam ormanlarından ömrünü doldurmuş olanlardan seçilmiş. Eskişehir'in şimdiden en çekici buluşma noktalarından biri olmaya aday müzenin yanında, 14 odalı mini bir butik otel, İstanbul'daki Aheste Pera'nın şefi Sara Tabrizi tarafından mönüsü oluşturulan gündüzleri İtalyan, akşamları ise yeni nesil bir meze restoranı, sokak lezzetleri, vejetaryen mutfak, kütüphane ve kafeyle turizme önemli katkı yapmayı hedefliyor.

Müze 7 Eylül'de ilk sergisinde Erol Tabanca'nın kişisel koleksiyonuna yer verecek.

Küratörlüğünü Haldun Dostoğlu'nun yaptığı Vuslat adını taşıyan serginin yanı sıra, müzeye özel olarak ünlü Japon bambu ustası Tanabe Chikuunsai IV tarafından yapılan çarpıcı enstalasyon da Eskişehir'e gitmek için sayılacak sebeplerden biri olmaya aday.

Diyeceğim o ki Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in de desteğini esirgemediği Odunpazarı Modern Müze, 'Eskişehir Etkisi' olmaya en güçlü aday görünüyor.