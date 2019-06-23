ŞELALE KADAK

Doğuş Grubu, borçlarını yeniden yapılandırdıktan sonra hepimizin merak ettiği Türkiye'nin birçok yerine yayılmış olan sosyal sorumluluk projelerini durdurup durmayacağıydı.

Geçen hafta genç sanatçı adaylarını görünür kılmayı ve sanatseverlerle buluşturmayı amaçlayan "Sanata Bi Yer" platformunun Bomontiada'da açtığı karma sergi sonrasında Doğuş Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nafiz Karadere ile sohbet etme fırsatı buldum. Karadere birkaç ay önce Ferit Şahenk tarafından Doğuş Grubu'nda başta Dream olmak üzere birçok alanda yönetime getirilmişti ve gelmesiyle de tıpkı Garanti Bankası'nın eski yıllarında olduğu gibi projeler daha bir görünür olmaya başlamıştı.

Nafiz Karedere, "Grubumuz bir yıl öncesine kadar sosyal sorumluluk projelerine ayırdığı bütçeden hiç söz etmezdi. Yönetim Kurulu Başkanımız Ferit Şahenk ve grubun kurucusu Ayhan Şahenk bunu hiç istemezdi ama böyle olunca da yaptığımız yatırımlardan ziyade borç yapılanması konuşulur oldu ki bu doğru bir bakış açısı olmuyor" diyerek sözü önce Doğuş Grubu'nun Türkiye ve dünyadaki yatırımlarına ve ne kadarının sosyal sorumluluk projelerine ayrıldığına getirdi.

Son 12 yılda Doğuş Grubu'nun yüzde 82'sini Türkiye'de gerçekleştirdiği yatırımlarının miktarı 8.6 milyar doları bulmuş. Bu yatırım içinde 400 milyon dolarlık kaynak da sosyal sorumluluk projelerine harcanmış.

25 bin kişiyi istihdam eden Doğuş Grubu'nun benim en çok beğendiğim projeleri arasında Göbeklitepe ilk sırada yer alıyor. Grup 15 milyon dolarlık bir bütçeyle buradaki kazı projesine, araştırma ve koruma çalışmalarına 20 yıllık bir süre için destek verecek.

Karadere, borçların yeniden yapılandırılması sonrası Fenerbahçe'ye yaptıkları sponsorluktan ayrıldıklarını ama birçok projenin devam ettiğini özellikle vurguluyor. Grubun Soma'da yaşanan facia sonrası orada bir mahalle kurduğunu biliyoruz. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın 2007 yılından beri ana sponsorluğuna ve 2006'dan bu yana da Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen öğrencilerden oluşan Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'na devam ediyor. Bir taraftan "Trafik Hayattır" projesiyle ülkemizin en önemli sorunlarından birine eğitimle destek veren grubun "Oyunda Kal" projesi, 35 farklı ilde yenilediği 58 baskebol sahasıyla 80 bin çocuğa ulaşmayı başardı.

Doğuş Grubu Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı Bahar Erbengi, tüm kurumsal sosyal sorumluk çalışmalarını "Doğuş'tan İyi Bir Gelecek, Doğuş ile Gelecek" çatısı altında topladıklarını hatırlatıyor ve kültür-sanat, eğitim, kadın ve çocuklara destek konularını öncelikli sosyal sorumluluk alanı olarak belirlediklerini söylüyor.

Ne güzel ki grubun 15 yıldır kesintisiz sürdürdüğü Bodrum Müzik Fetivali de yoluna devam ediyor. Öğreniyorum ki bugüne kadar 200 binden fazla müziksever, 108 konserde 4 bini aşkın müzisyenle bir araya gelmiş.

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