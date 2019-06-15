ŞELALE KADAK

Tezmaksan Akademi'nin öncülüğünde Yalçın Paslı tarafından kaleme alınan ve Ceres Yayınları'ndan çıkan 'Kadın Sanayici Olmaz mı Dediniz?' isimli kitapta yer alan sanayici kadınlarla dün bir aradaydım.

Kayseri'den, Konya'dan, Ankara'dan ve İstanbul'un çeşitli ilçelerinden toplantıya katılan sanayici kadınları dinledikçe, ne olursa olsun, ekonomi ne kadar zor günlerden geçerse geçsin bu ülkenin sırtı kolay kolay yere gelmez diye düşündüm. Evet Türkiye'nin gizli gücü iş dünyasındaki bu güçlü kadınlar. Hepsi de sanayinin kalbinde üretim yapıyor. Kimi döküm yan sanayisinde yer alıyor, kimi kalıp imalatı yapıyor. Kimi metal ev ürünleri, kimi dayanıklı tüketim malları üretirken, metal havacılık ve savunma sanayisinde yer alan, talaşlı imalat parçaları üreten, makine sektörünün önde gelen oyuncusu olan, CERN'e üretim yapabilecek yüksek teknoloji ve insan gücüne sahip olan sanayici kadınların her birinin öyküsüyle içim umut doluyor. Kum döküm, hassas döküm, pedal, el freni, elektronik devre, kart ve ürünleri, hidrolik presler, çelik konstrüksiyon, yüksek teknolojiye dayalı iplikler, metal ve döşüme karyolalar, traktör, temizlik ürünleri, çikolata ve konfeksiyon üretiminin her biri kadınlara emanet bu ülkede.

Ve evet hiç kolay değil. Özellikle 80'li yılları erkek egemen iş dünyasında epey zor geçirmiş hemen hepsi. Ama hiç biri yılmamış. Bilakis zorluklar hepsini güçlendirmiş. Bugün başarı öyküleriyle kitaba giren isimlerin birçoğu tanıdık gelmeyecek. Çünkü iş dünyasının örgütlerinde de erkek egemenliği var ve yönetim kurullarında yer alan kadınların sayısı çok az olduğu için hepimiz o erkek isimlerin fotoğraflarını görmeye, konuşmalarını dinlemeye alışmışız. Ama bakın, Nur Ger, Zeynep Erkunt Armağan, Sevda Arıkan, Sevda Kayhan Yılmaz, Şafak Çivici, Zuhal Gözüküçük, Sultan Tepe, Aynur Erman, Aynur Ayhan, Piraye Ölçer, Ahu Büyükkuşoğlu Serter, Elif Çoban, Emel Uslu, Fatma Bayraktar, Filiz Akkaş, Hülya Gedik, Neslihan Küküçoğlu Demirtaş, Özlem Çerçioğlu, Perihan İnci ve Tülin Tezer ve Şeyma Ayhan'ın yönettiği şirketler Türkiye'nin ihracatının önemli oyuncuları ve hepsi de sivil toplum kuruluşlarında da en önde olmayı hak ediyor.

Dün toplantıya yukarıdaki isimlerin yarıdan fazlası katıldı. Kimi ihracat pazarlarına yaptığı seyahatler, kimi üretimi bırakamadığı için İstanbul'a gelememişti. Fark yaratan kadın sanayicilerin hikayelerini ve şirketleri ve bulundukları illeri nasıl değiştirdiklerini görmek istiyorsanız, hepinize bu kitabı şiddetle tavsiye ediyorum.