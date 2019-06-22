ŞELALE KADAK

İstanbul yeni belediye başkanını yarın seçecek. Tüm Türkiye bu önemli seçimlere kilitlendi biliyorum ama ben size bugün sadece Türkiye'nin değil kadınların da önünü açan, güzel bir projeden söz etmek istiyorum.

Biz seçimden seçime savrulurken, biliyorsunuz dünya 2020 yılında Tokyo'da yapılacak olan Olimpiyat Oyunları'na hazırlanıyor.

Türkiye de boş durmuyor! Üstelik ne güzel ki Türkiye'den olimpiyatlara katılmaya hak kazanan 8 kadın sporcuya bu hafta çok önemli bir destek geldi.

Türkiye'de kadınların ekonomiye eşit katılımını desteklemek için pek çok projeye imza atan ING Türkiye, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ile birlikte 'Kızlara Destek' Projesi başlattı.

ING, bir yandan başka kızlara rol model olsun diye başarılı sporcuların yer aldığı reklam filmleri ile farkındalık yapıyor, bir yandan da verdiği finansal destek ile bugünlerde hummalı bir hazırlık çalışmasının içine giren sporcuların tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

Önceki gün ING Genel Müdürü Pınar Abay, TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan'ın da aralarında bulunduğu kalabalık bir ekiple bir araya geldik.

Ekipte, antrenmanlarına kısacık ara vererek bizlerle buluşmaya gelen kıymetli sporcular da vardı.

Pınar Abay, kadınların yerinin tribün değil saha olduğunu söylüyor ve farkındalık projesinde bu söyleme vurgu yapıyor.

Toplantıda, olimpiyatların en genç Türk jimnastikçisi Tutya Yılmaz, 4 kez Avrupa şampiyonu olan güreşçimiz Yasemin Adar, Türkiye'de çok az bilinen pentatlon dalında olimpiyatlarda Türkiye'yi ilk kez temsil eden İlke Özyüksel, Dünya Tekvando şampiyonu İrem Yaman ve 5000 metre yürüyüşte Türkiye şampiyonu Meryem Bekmez ile bir araya geldik.

Dinlediğimiz hikayeler, kız çocuklarının azıcık ellerinden tutulduğunda nasıl müthiş başarılar elde ettiklerini hepimize örnekleriyle gösterdi zaten. 12 yaşına kadar Diyarbakır'ın merkezini daha görmeyen, türlü güçlüklerden yılmayan 18 yaşındaik Meryem Bekmez'in hayatının nasıl değiştiği bile kültür, sanat ve spora yapılan desteğin, bu ülkenin geleceğine nasıl da büyük bir yatırım demek olduğunu anlatmaya yetiyor.

O nedenle ING Bank'ın bu projesini müthiş önemsiyorum. Önceki olimpiyatlarda Avrupa, ABD ve Uzak Doğu ülkelerinin evlerine madalyalarla dönerken, Türkiye ne yazık ki bu başarıları hep izlemekle yetinmişti. Ama artık bu değişiyor, çünkü kadınlar da öne çıkıyor. TMOK verilerine göre, bugün itibariyle Türkiye'de her 3 sporcudan biri kadın. Bugüne kadar olimpiyatlara katılan 1213 sporcudan 216'sı kadındı ve en son Rio'da yapılan olimpiyatlara katılan Türk sporcuların yüzde 47.6'sının kadın sporculardan oluştuğunu da unutmayalım.

Olimpiyatlara hazırlanan sporcularımızın hepsinin tek bir hedefi var. Türk bayrağını dalgalandırmak ve ülkeye madalya ile dönmek. Yolları açık olsun.