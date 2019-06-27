ŞELALE KADAK

Japonya'da yarın başlayacak G20 Zirvesi içinde gerçekleşecek N20'ye, Beyin Araştırmaları İnisiyatifi Türkiye Temsilciliği'ni de yürüten Üsküdar Üniversitesi'nin kurucu Rektörü Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan katılıyor.

Tokyo'ya hareket etmeden hemen önce sohbet etme fırsatı bulduğum Tarhan, eski ABD Başkanı Obama tarafından desteklenen "Gelişen Yenilikçi Nöroteknolojiler yoluyla Beyin Araştırmaları (BRAIN) İnisiyatifi" kapsamında, 2015 yılında Beyaz Saray'da yapılan kongrede bu konuda önemli bir sunum da yapmıştı.

Artık Türkiye olarak önemli bir seçimi daha geride bıraktığımıza, 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı da demokrasi şöleniyle gerçekleşen bir seçimle belirlediğimize göre, bilimden daha çok konuşmanın zamanı geldi galiba. O nedenle mesela Prof. Tarhan'ın beyin temelli eğitim konusundaki araştırmalarını çok değerli buluyorum.

G20 içinde bilime odaklanan N20'de, Tarhan alzheimer, şizofreni ve otizm gibi hastalıkların tedavisinde beyin teknolojileri kullanımını anlatacak. Nevzat Tarhan, ABD'deki kongreye NASA'nın da beyin projesi ile katıldığını hatırlatıyor ve "2 bin doktara sonrası öğrenci NASA'da beyin ve bilgisiyar ara yüzlerini çalışıyor. Bu çok etkileyici. Türkiye'de bizim de artık odağımız beyin olmalı. Üsküdar Üniversitesi olarak Türkiye'deki beyin projesini N20'de anlatacağız" diyor.

Ne güzel ki otizmin tedavisinde çığır açan buluşlara dünya çok yakın. Tarhan bir insanın tüm gen haritasının çıkarıldıktan sonra, bu haritaya bakılarak sadece bozuk genleri çıkarıp tedavi edilmesi üzerine ciddi çalışmalar yürütüldüğünü anlatıyor. Yani genetiğe müdahale edilerek otizmin tedavisi yakında gerçek olacak.

Moleküler biyolojiye, beyin teknolojilerine odaklanan üniversitelerin öne çıkması çok güzel. Üsküdar Üniversitesi bu yıl tıp fakültesi de açıyor. Tarhan, AR-GE odaklarında moleküler biyoloji genetik bölümünün de olduğunu söylüyor ve "Projemizi yazdık. Sistemi kurarsak Türkiye'de hastalar üzerinde gen haritası çıkaracağız ve ona göre tedavi yapacağız" diyor.

Türkiye'nin bilimsel yüzü G20'de bir anlamda görücüye çıkıyor. İşte bu heyecan verici.