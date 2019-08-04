ŞELALE KADAK

Gelelim 22-25 Ağustos'ta yapılacak olan Bodrum Müzik Festivali'ne... Turgut Reis'te başlayan festival bu yıl 15'inci yılına girdi ve iki yıldır festivalin Sanat Danışmanlığı'nı Türkiye'nin genç ve parlak isimlerinden Tuğçe Tez üstleniyor. Bodrum Müzik Festivali'nde Fazıl Say, Pablo Ferrandez, Ksenija Sidorova, Karsu, Elvin Hoxha Ganiyev, Vassilis Varvaresos, Sara Ferrandez, Umut Sağlam, Kerem Tunçer, Orkun Pala ve Barok Bostancı'nın kurduğu Quartet Parantez, Faruk Kalaycı, Francesco Tristano, Korhan Futacı, Jess Gillam, Zeynep Özsuca ve Mert Fırat'ın aralarında olduğu sanatçılar yer alıyor. Tuğçe Tez, festivalin bu yıl ayrıca Bilkent Senfoni Orkestrası, Olten Filarmoni Orkestrası ve Finlandiya'nın olağanüstü tango yorumlarıyla ünlü armonika grubu Svang gibi topluluklara da ev sahipliği yapacağını söylüyor.

Doğuş Grubu bu festivalden elde edilen bilet gelirlerini de maddi imkanı yetersiz otizmli çocukların eğitiminde kullanılmak üzere Tohum Otizm Vakfı'na bağışlıyor.

Bir yandan başta sahibi olduğu oteller olmak üzere bir çok varlığını bir bir elinden çıkararak bankalara olan borcunu hafifletecek girişimlerde bulunan Doğuş Grubu, diğer yandan Türkiye'nin tanıtımında önemli bir yer edinen ve yabancı müzik severleri de Bodrum gibi önemli turizm destinasonlarından birine çeken Bodrum Müzik Festivali gibi önemli projelerini aksatmadan sürdürmeyi başarıyor.