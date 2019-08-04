ŞELALE KADAK

Hatırlarsanız Doğuş Holding'de temmuz ayında önemli bir yönetim değişikliği oldu ve Ferit Şahenk, CEO koltuğuna oturarak icranın başına geldi. Profesyonel bir ekip tarafından yönetilen Doğuş Grubu'nda Ferit Şahenk şimdiye kadar en tepede, günlük işlere, icraatlara karışmadan yönetimin başında duruyordu ama şimdi bu durum tamamen değişti.

Geçen hafta Garanti Bankası'nın bana göre en efsane genel müdür yardımcılarından biriyken, özellikle kadın girişimcilere verdiği destekle tanınan ve şimdi de Doğuş Yayın Grubu'nun başına getirilen ama topluluktaki tüm sosyal sorumluluk projelerinden de bizzat sorumlu olan Nafiz Karadere ile bir aradaydık. Doğuş Grubu'nun "Doğuş'tan İyi Bir Gelecek Doğuş ile Gelecek" projesi kapsamında artık adı da Bodrum Müzik Festivali olarak değişen önemli bir müzik ziyafetinin detaylarını konuşacaktık ama tabii ki Ferit Şahenk'in üstlendiği yeni rol ve Doğuş'un bir yandan yeniden yapılandırdığı bankalara olan kredi borçlarıyla ilgili gelişmeler sohbetimizin öncelikli konusu oldu.

Karadere, "Ferit Bey işlere el koydu. Eskiye göre çok daha fazla şirkette bulunuyor. Tatillerini daha çok yurtdışında değil D Maris'te yapıyor. Grupta kontrol kendisinde araya bir aracı ünvan yerleştirmiyor" diyerek özetledi yaşanan gelişmeleri. Nafiz Karadere'den ayrıca bankalara verilen taahhütlere istinaden, borçların azaltılması konusunda programın önünde gidildiğini de öğrendik.