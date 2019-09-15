ŞELALE KADAK

Milyon dolarlık yatların ve yelkenlilerin görücüye çıktığı, dünyanın en zengin isimlerinin mutlaka uğradığı Cannes Yat Festivali'nde, tamamen Türk mühendislerinin geliştirdiği yatlar boy gösteriyor.

Türkiye'nin önde gelen seri üretim yelkenli ve yat üreticisi konumundaki Kıraça Holding çatısı altında yer alan Sirena Marine, Cannes Yat Festivali'nde özellikle ilk kez sergilediği Sirena 88 ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Uzunluğu 55 metreye kadar uzanan 600'den fazla teknenin sergilendiği ve 51 binden fazla kişinin gezdiği fuarda, öğreniyoruz ki sadece 4 Türk firması yer alıyor. Sirena Marine, tamamen Türk mühendislerinin geliştirdiği 26 metrelik Sirena 88'in yanı sıra Sirena 64 ve Sirena 58 modellerini ve de yelkenli teknelerini bu önemli festivalde sergiliyor.

İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç'ın yönetimindeki Sirena Marine, diğer modellerde olduğu gibi Sirena 88'de dünyaca ünlü tasarımcılar German Frers ve Cor D. Rover ile çalışmış.

İpek Kıraç'ın davetiyle katıldığımız yat festivalinde dünya lansmanı da yapılan Sirena 88'in satış fiyatının 4.9 milyon eurodan başlayıp, özelliklerine göre 5.7 milyon euroya kadar çıktığını öğreniyoruz.

İpek Kıraç, Bursa Orhangazi'de 630 çalışanla birlikte mobilya da dahil olmak üzere tüm üretimi tek bir merkezde topladıklarını ve 2017 yılından beri de Ar-Ge Merkezi'ne sahip olduklarını söylüyor. Cannes'da hangi özellikleri ile rakiplerine göre daha avantajlı oldukları sorusuna İpek Kıraç, "Fiyatımız ve yakıt tüketimi en az yüzde 15 daha iyi rakiplerimize göre.

Üstelik gelip inceleyenler üretim kalitemizin yüksekliğini kendi gözleriyle görüyor" diye konuşuyor.

Başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere üretimin yüzde 90'ını tüm dünyaya ihracat eden Sirena Marine, önümüzdeki 5 yılda 5 yeni model daha üretmeyi hedefliyor. İpek Kıraç, 2018'i 40 milyon ciro ile kapattıklarını ve 2019'u da 30 adet motoryat ve 12 adet de yelkenli satışıyla kapatmaya hazırlandıklarını söylüyor.

Sirena Marine, bugüne kadar 400'ün üzerinde motoryat ve 90'ın üzerinde de yelkenli üretti.

Sirena Marine, dünyanın önde gelen yat üreticisi Azimut markası için yelkenli üreterek bu sektöre girmişti. İpek Kıraç, bu tecrübeyi Sirena Yat'a taşıdıklarını ve Azimut-Benetti Grubu ile olan işbirliğini de 2008'den sonra ortaklığa dönüştürdüklerini söylüyor.

Halen Azimut için de üretim yapan Sirena Marine'in kendi kategorisinde Türkiye lideri olduğunu öğreniyoruz.

İçinde opsiyonel jakuzi dahi yer alan beş kamaralı yeni modeli satışa çıkarmanın heyecanını yaşayan İpek Kıraç, "Bu tekne bizim için farklı bir seviyeye geçtik demek oluyor. Çünkü işe daha küçük boyları yaparak başlamıştık. Bizim fark yaratmaya çalıştığımız noktalardan biri seri üretim yapmak, değişik tarzdaki tasarımları yaratabilmek. Kırk metrelik, elli metrelik tekne yapan Türkler de var. Biz daha oralara gelemedik. Ama işte bu aradaki o köprüyü kuran, yolu açan tekne olacak. Bu tekneden sonra aileyi büyüteceğiz" diyor.

Bir taraftan Azimut'a üretim yaparken, diğer taraftan kendi markalarıyla güçlenmelerini nasıl yorumladığını sorduğumuz İpek Kıraç şöyle cevap veriyor: "Cesur bir aşamaydı diyelim. Şimdi, biz hâlâ Azimut üretiyoruz.

Üretmeye de devam edeceğiz. Bizim ürünümüz farklı bir ürün olduğu için sorun olmadı. Onlarda da Magellan yeni yeni çıkıyordu.

Yani artık rakibiz."