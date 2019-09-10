ŞELALE KADAK

Dünyanın önde gelen doğrudan satış markalarından Avon'un Dünya CEO'su Jan Zijderveld geçen hafta İstanbul'daydı. Kozmetik sektörünün önde gelen ismi Avon, Türkiye'de de 3.6 milyar liralık pazar büyüklüğüne sahip doğrudan satış sektöründen yüzde 20 pay alarak liderliğini sürdürüyor.

İşte o nedenle de Avon Dünya CEO'su Jan Zijderveld, saha ziyaretlerine büyük önem veriyor ve "Geçen hafta Arjantin'deydim. Ordan Şili'ye geçtim. Şimdi İstanbul, yarın Rusya'ya gidiyorum. Ben CEO olarak koltuğumda hiç oturmuyorum" diyor.

Sohbetimiz bitince istikametinin Bayrampaşa olduğunu öğrenince, hem şaşırıyor hem de Bayrampaşa'da ne yapacağını soruyorum.

"Bizim patronumuz müşterilerimiz.

Sokaklarda temsilcimiz kadınlarla buluşacağım.

Onlarla dolaşacağız. Piyasanın nabzını başka türlü ölçmemiz mümkün değil" diye cevap veriyor.

Avon'un en iyi pazar payına sahip 15 ülkesi içinde Türkiye de yer alıyor. "İlk üç ülke Brezilya, Meksika ve Rusya ama Türkiye Latin Amerika'dan sonra en çok satış yaptığımız ülkeler arasında öne çıkıyor" diyor Zijderveld.

Tüm dünyada 6 milyon satış temsilcileri olduğundan söz ederken Zijderveld, "Bizim için ne kadar çok ciro yaptığımızın bir önemi yok ama kadınların hayatını değiştiriyoruz.

Temsilci olup, çocuklarını okutuyorlar, yaşadıkları zorluklardan kurtuluyorlar, işte bunun büyük bir manevi tatmini var.

Türkiye'de 400 binin üstünde kadına ulaşıyoruz" diyor.

Avon'un bugüne kadar 1.5 milyon doların üzerinde bir bütçe ayırdığı eğitim bursu programından bu yıl en çok faydalanacak ülkenin de Türkiye olduğunu öğreniyorum. Türkiye'den 29 bursiyer seçen Kadınlar için Avon Vakfı'nın Türkiye'ye ayırdığı 2019 burç bütçesi 61 bin dolar. 5 milyar dolarlık cirosu olan ve bu cironun yüzde 2'sini araştırma-geliştirme faaliyetlerine ayıran Avon, aynı zamanda tüm dünyada kadına karşı şiddet ve meme kanseri konusunda da farkındalık kampanyaları başta olmak üzere bir çok önemli proje gerçekleştiriyor.

Öğreniyorum ki Avon, bugüne kadar bu projelere 1 milyar dolar harcamış.

Türkiye ekonomisinin geçirdiği zor günlerden söz açılınca ise Jan Zijderveld, "Tüm dünyada 60 ülkedeyiz. Geçen hafta Arjantin'deydim. Onların da kendilerine özel sorunları var. İngiltere'de sorunlarımız olmadığını kim söyleyebilir? Dünyada sorunu olmayan ülke yok diyebilirim. Biz Türkiye'de olmaktan memnunuz ve buradaki CEO'muz Orkun Gül çok iyi iş yapıyor, pazarı büyütüyor. Kendisinden de pazardan da memnunuz. Öyle ki kendisine bir de Kuzey Afrika ve Orta Doğu'nun sorumluluğunu verdik" diyor.

Jan Zijderveld, yılda ortalama tüm dünyada 100 milyon kadına ulaştıklarını bir taraftan güzelliği demokratikleştirdiklerini ama bir taraftan da şiddet gibi kadının karşısındaki büyük sorunlara çare ürettiklerini söylüyor.