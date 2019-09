ŞELALE KADAK

İş dünyasının önde gelen isimleri bu hatfa kültür sanat hayatımıza damga vuran müzelerle, sergilerle, organizasyonlarla karşımıza çıkıyor.

Vehbi Koç Vakfı tarafından hayata geçirilen Arter'in yeni müze binası pazartesi birbirinden güzel sergilerle kapılarını halka açıyor.

Hafta sonu siz bu yazıyı okuduğunuz saatlerde Polimeks'in kurucularından Erol Tabanca'nın en büyük hayali Eskişehir'de gerçekleşiyor ve bine yakın katılımcıyla Odunpazarı Modern Müze kapılarını ziyaretçilere açılıyor.

Kuşkusuz kültür ve sanat hayatının yıldızı İstanbul olacak bu hafta. 16'ıncı İstanbul Bienali'ne günler kaldı sadece.

Önceki gün de İstanbul Modern'in Meşrutiyet Caddesi'ndeki geçici mekanı Türkiye'nin önde gelen sanatçılarından Canan Tolon'un çok etkileyici bir sergisine ev sahipliği yapmaya başladı.

İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, sergiye sponsorluk desteği veren Eczacıbaşı Topluluğu CEO'su Atalay Gümrah, serginin küratörü Levent Çalıkoğlu ve kıymetli sanatçı Canan Tolon'un katıldığı açılış toplantısının ardından "Sen Söyle" ismini taşıyan ve sanatçının 1980'li yıllardan günümüze uzanan sanatsal birikiminin sunulduğu sergiyi dolaşma fırsatı bulduk.

İlk kez Türkiye'de bir müze çatısı altında kişisel sergisi gerçekleşen Canan Tolon'un eserleri izleyiciye özellikle gerçek mi yanılsama mı sorusunu sorduruyor.

Pek çok oyunu barındıran deneysel çalışmaların da yer aldığı sergide çim tohumu, su, kahve telvesi gibi doğal mazlemeler de kullanılmış. Ne ilginç ki sanatçının 30 yıl öncesine ait bugüne kadar hiç sergilenmemiş pek çok eseri de ilk kez izleyiciyle buluşuyor.

İstanbul'da yaşayanlara özellikle bu haftadan itibaren bu müthiş sergileri ve müzeleri dolaşmalarını tavsiye ederim.



Sıraevler'de sanat coşkusu

Bir güzel sanat etkinliği de Akaretler Sıraevler'de hayata geçti. Akaretler Sıraevler, Sultan Abdülaziz'in talimatıyla Sarkis Balyan tarafından 1875'te inşa edilmiş. O dönemde Dolmabahçe Sarayı'nın görevlileri tarafından kullanılan evler Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili'nin önderliğinde restore edilerek İstanbul'a yeniden kazandırılmıştı. Geçen hafta Sıraevler'de bir sanat etkinliğine gidince, Beşiktaş'a ne güzel bir hareket kattığını, bölgeyi nasıl canlandırdığını da görmüş oldum.

Dünyanın en büyük varlık yöneticilerinden olan ve 30 binin üzerindeki eserle en büyük kurumsal sanat koleksiyonunun da sahibi olan UBS'in ana sponsorluğunda ve Bilgili Holding ile Sabiha Kurtulmuş'un organizasyonunda Artweeks@Akaretler bu yıl üçüncü kez kapılarını bu tarihi evlerde açmış. 10 binaya yayılan organizasyonda bir çok galeri karma sergilerle katılırken, koleksiyoner Öner Kocabeyoğlu'nun Absürt, Evliyagil Müzesi'nin Beral Madra küratörlüğünde hazırlanan "Düşünme İkonları: İmgeler ve Metinler" sergisinin yanı sıra iyi bir koleksiyoner olan ve son zamanlarda koleksiyonunda öne çıkan videolarla dikkat çeken iş dünyasının ünlü ismi Agah Uğur'un 'Göç' konusunu ele alan video yerleştirmeleri ilgi çekiyor. Hacı Sabancı'nın da koleksiyonundan bir kesitin yer aldığı projede, bir çok genç sanatçı da yer buluyor.