ŞELALE KADAK

Türkiye ve Çekya arasındaki ticaret hacminin her ne kadar yeterli bulunmasa da bugün 3.7 milyar dolarlar mertebesinde olmasında sanırım duayen otomotivci Orhan Yüce'nin ve ardından bayrağı devralan Ahmet Yüce'nin payı çoktur.

Ne de olsa tam 30 yıldır bir Çek markası olan Skoda'yı Türkiye'de temsil eden Yüce Auto, ekonominin geçirdiği krizlere de kafa tutarak, önce markayı Türklerle tanıştırmayı ardından da pazarda sağlam bir şekilde konumlandırmayı başardı.

Dün resmi bir ziyaret için Türkiye'de bulunan Çekya Başbakanı Andrej Babis ve eşinin onuruna Boğaz'da bir öğlen yemeğine ev sahipliği yapan isim de iki ülke arasında güçlü ticari ilişkiler yöneten Yüce Auto Skoda Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce oldu.

Çekya Başbakanı Babis, iki gündür katıldığı toplantılarda Türk şirketlerine net olarak şu mesajı veriyor:

"Çek şirketleri Türk şirketleriyle birlikte akıllı şehir, madencilik ve enerji alanında başarılı projeler yürütüyor. Uzun dönemli yatırım planımızda otoban ağını tamamlamak ve yüksek hızlı trenlere yatırım yapmak istiyoruz. Bu konuda Türk şirketleriyle işbirliğine açığız."

Türk şirketleriyle Çek şirketlerinin yaptığı iyi işbirliklerine en güzel örnek hali hazırda Doğuş Otomotiv ortaklığında yoluna başarıyla devam eden Yüce Auto'nun Skoda serüveni gösterilebilir.

Çekya Başbakanı Andrej Babis, ticari, kültürel ve sportif işbirliğini artırmak için büyük çaba harcayacağını söylüyor. Egemen Bağış'ın ekim ayında büyükelçi olarak görev yapmaya başlayacağı Çekya ile hedeflenen 5 milyar dolarlık ticaret hacmine bakalım 2020 yılında ulaşılacak mı? İşte bunu da zaman gösterecek.