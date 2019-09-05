ŞELALE KADAK

Çekya Başbakanı Andrej Babis'i beklerken, Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Uygun, Skoda Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kavlak ile de sohbet etme fırsatı buldum. Türkiye ekonomisinin küçülmesinin, tüketicilerin talepleri ertelemesinin en büyük sıkıntısını yaşayan sektörlerin başında otomotiv sektörü geliyor. Ne yazık ki sektör 2019'da en kötü yıllardan birini yaşadı. Ancak görüyorum ki yılın son üç ayına ilişkin bir umut var sektör temsilcilerinde. Hali hazırda yaprak kımıldamıyor sektörde ama yıl sonuna doğru satışların hareketleneceğine dair bir beklenti var.