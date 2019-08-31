ŞELALE KADAK

Daha kaliteli bir yaşam ve sürdürülebilir bir gelecek için kurumlara duyulan güvenin artırılmasını görev edinen vakıf Argüden Yönetişim Akademisi, Almanya, ABD, İngiltere, Çin, Güney Afrika ve Türkiye borsalarının sürdürülebilirlik endeksinde bulunan 150 halka açık şirketin halka açık verilerini inceleyerek, sürdürülebilirlikte en iyi olan şirketlerin karnesini çıkardı.

Türkiye'de yaygın olan kültür Türkiye'nin sorunlarını düşünmek, çözüm bulmaya çalışmak. Vakfın Mütevelli Heyet Başkanı Yılmaz Argüden öyle yapmamış; "Dünya için düşünüyoruz. Dünyanın sorunlarına çözüm üretme kültürünün de yaygınlaşmasını istiyoruz" diyor.

Hepimiz biliyoruz ki dünyanın en önemli gündemlerinden biri sürdürülebilirlik. Argüden Yönetişim Akademisi dünyanın en gelişmiş ülkelerindeki borsaların sürdürülebilirlik endeksine bakmış ve listeye Türkiye'yi de katmış. Yani bu konuda öncü olduğunu iddia eden şirketlerin olduğu listenin bir karnesini çıkarmış.

Doğal kaynaklar, gıda, ilaç, enerji, kimya, makine ve ekipman, otomotiv, perakende, telekomünikasyon ve tüketim ürünleri sektörlerinin yer aldığı listenin sürdürülebilirlik çalışmaları yönetişim merceğinden ele alınmış. Amaç hem iyi uygulamaların örnek olması için duyurulması hem de bu konuda en iyi şirketlerin bile var olan eksikliklerinin tespit edilmesi...

Londra'da düzenlenen Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC)'nin küresel konferansında tanıtılan 'Sürdürülebilirlik Yönetişim Karnesi'ne, Tırsan, Garanti BBVA, Akkök Holding, Borusan, Çalık Holding, Altınbaş Üniversitesi ve ARGE Danışmanlık katkı vermiş.

Karne TÜSİAD'ın önerisiyle B20 Tokyo Zirvesi'nde iyi örnekler arasında yer almış. Argüden, karnenin eylül ayında da Singapur'da düzenlenecek olan Asya Sürdürülebilirlik Raporlaması Konferansı'nda 4 ayrı panelde konuşulacağını söylüyor.

Akademinin Yönetim Kurulu Üyesi Gizem Argüden ve Araştırma Direktörü Fatma Öğücü Şen'in de katıldığı toplantıda Yılmaz Argüden, şirketlerin sadece yaptıkları iyi şeyleri mi yayınladıklarına, insan hakları, çevre gibi konuları nasıl işlediklerine ve en çok da sürdürülebilirlik konusunda hedef koyup koymadıklarına baktıklarını söylüyor. Çünkü ne de olsa hedef koyan CEO bu konuyu sözde değil özde ele alıyor. Argüden, şirketlerin yönetim kurulunu oluşturan isimlerin özgeçmişlerinde sürdürülebilirlikle ilgili bir deneyim olup olmadığını dahi incelediklerini söylüyor.

Rapora göre Sürdürülebilirlik Yönetişim Karnesi en iyi ülke İngiltere ve onu da Güney Afrika takip ediyor. Almanya 3'üncü sırada, ABD 4'üncü, Çin 5'inci ve Türkiye de 6'ncı sırada yer alıyor. 5 gruptan oluşan karnede en iyi performansı gösteren birinci grupta sürdürülebilirliği içselleştiren Anglo American, BASF SE, Bayer, BMW, Coca Cola HBC, Hugo Boss, Tesco, Unilever, Vodafone gibi şirketler yer alıyor.

Türkiye'den birinci grupta hiçbir şirket yer almazken, ikinci grupta yer alan tek Türk şirketi Coca-Cola İçeçek. Bu grupta General Motors, Metro Group, AstraZeneca, Gap gibi şirketler yer alıyor. Listede Türk şirketleri ağırlıklı 4 ve 5'inci grupta yer alıyor. Akenerji, Brisa, Soda Sanayi, Aksa, Anadolu Efes, Migros, Kordsa, Petkim, Otokar, Polisan, Tat Gıda, Turkcell, Tüpraş, Türk Telekom, Ford Otosan, Türk Traktör, Ülker ve Zorlu listeye girmeyi başaran şirketler.

Dilerim önümüzdeki yıllarda hem bu listeye giren Türk şirketlerinin adedi fazlalaşır hem de 5'inci grupta değil, 1 ya da 2 grupta yer alacak kadar kendilerini sürdürülebilirlik konusunda geliştirmiş olurlar.