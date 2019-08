ŞELALE KADAK

Sadece deniz, kum ve güneş için değil, şu günlerde Türkiye'nin en gözde turizm destinasyonu olan Bodrum, Bodrum Müzik Festivali'ne 15'inci kez ev sahipliği yaptığı için yerli ve yabancı turist kaynıyor.

Önceki akşam daha 24 yaşında olmasına rağmen sayfalar dolusu başarılı bir özgeçmişe sahip genç şef Nil Venditti yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrası festivalin açılış konserinde, Fazıl Say'a Beethoven'ın 3. Piyano Konçertosu'nda eşlik etti. Bu eşsiz konserin D-Marin Turgutreis'te 4 bini aşkın izleyicisi vardı.

Ünü dünya çapında olan Türkiye'nin yetiştirdiği değerli piyanist Fazıl Say, Doğuş Grubu tarafından 15 yıldır kesintisiz yapılan festivalin en büyük destekçisi. Say katkılarından dolayı bu yıl festivalin Onur Ödülü'nün de sahibi oldu.

Dün akşam da Bilkent Senfoni Orkestrası ve İspanyol Çellist Pablo Ferrandez'e eşlik etti ve festivalin ikinci akşamındaki konserde, Fazıl Say'ın en son bestelerinden biri olan 'Umut Senfonisi'nin de prömiyeri gerçekleşti.

Doğuş Grubu'nun 'Doğuş'tan İyi Bir Gelecek Doğuş ile Gelecek' sloganıyla tek çatı altına topladığı sosyal sorumluluk projelerinin en kıymetlilerinden biri olan Bodrum Müzik Festivali'ni, Doğuş Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nafiz Karedere, festivalin danışmanı Tuğçe Tez ve Kurumsal İletişim Direktörü Bahar Erbengi ile birlikte izledik.

Ne güzel ki Doğuş, bir yandan dünyanın ünlü sanatçılarını Türkiye'de ağırlarken, bir yandan da kariyerinin başındaki genç yeteneklere bu festival ile önemli bir destek veriyor.

Bodrum Müzik Festivali, dört gün içinde Tuğçe Tez'in titiz çalışmaları sayesinde, Fazıl Say'ın yanı sıra, Ksenija Sidorova, Karsu, Elvin Hoxha Ganiyev, Vassilis Varvaresos, Sara Ferrández, Umut Sağlam, Kerem Tunçer, Orkun Pala ve Barok Bostancı'nın kurduğu Quartet Parantez, Faruk Kalaycı, Francesco Tristano, Korhan Futacı, Jess Gillam, Zeynep Özsuca ve Mert Fırat gibi sanatçıları ağırlayacak. Finlandiya'nın tango yorumlarıyla ünlü armonika grubu Svang da festivalde yer alacak.

Festivalin bilet satışından elde edeceği tüm gelir de maddi imkanı yetersiz otizmli çocukların eğitimi için Tohum Otizm Vakfı'na ve de Kelebek Çocuklar'a destek projelerine aktarılacak. Karadere'den öğreniyoruz ki bugüne kadar festival sayesinde 2 milyon lirayı aşkın bağışta bulunulmuş.

Bir taraftan akşam konserleri, bir taraftan gece konserleri ve gün doğumu konserleriyle, Bodrum Yarımadası'nın dört bir tarafı bu hafta müziğe doyacak.

Ekonomiye yapılan yatırımlardan çok daha önemlisi, kültür ve sanata yapılan işte bu değerli katkılarla ve Doğuş Grubu'nun patron Ferit Şahenk'in daha önceki bir sohbetimizde dile getirdiği gibi 'soft power' yani yumuşak güce yapılan önemli yatırımlarla, "Türkiye algısı"nın yurtdışında pozitife dönmesi yolunda önemli adımlar atılıyor. Yolları açık olsun.