ŞELALE KADAK

İş dünyası gençlere hem doğru, hem de somut bir projeyle yaklaşınca sonuçların nasıl da tüm tarafları memnun ettiğine önceki gün tanık oldum.

Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri, Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birlikleri, Deri ve Deri Mamulleri İhracatçı Birlikleri ile Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası bir araya gelerek, cazibesini yitiren tekstil mühendisliği bölümlerini öğrenciler seçsin diye proje hazırlayıp, Yüksek Öğretim Kurumu ile bir protokol imzalamışlardı.

Bu köşede ben de İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz'den dinlediğim ve öğrencilere karşılıksız burs ve iş garantisi verilerek tekstil mühendisliğini seçmelerinin teşvik edildiği projeye yer vermiş, gençlerin dikkatini çekmeye çalışmıştım.

Ne güzel ki tüm çabalar mükemmel sonuç vermiş. Önceki gün İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, İDMİD Başkanı Mustafa Şenocak'ın yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanındaki sektörü temsil eden birliklerin başkanları bir araya gelerek, kendilerini çok mutlu eden sonuçları bizlerle paylaştı.

Çok konuşulmasına, biz gazetecilerin de sürekli dile getirmesine rağmen, sanayi-üniversite işbirliğinin güzel örneklerini sık yaşamıyoruz ama bu kez oldu. Eskiden tıp fakültesi puanlarıyla yarışan tekstil mühendisliği tercih edilmediğinden puanı da düşmüştü.

Oysa giderek daha akıllı, inovasyona dayalı üretimin yapıldığı ve ihracatın da katma değeri yüksek bu ürünlere doğru kaydığı sektörde tekstil mühendisi ihtiyacı yüksekti ama topu topu 400 kontenjan dolmuyordu. En son geçen yıl kontenjanın yüzde 42'si dolmuş, bazı üniversitelerde talep olmayınca bölüm kapanmıştı.

Öğrendik ki, bu kez öyle olmadı. 2019 yılı tercih dönemi sonunda tekstil mühendisliği kontenjanı yüzde 92 oranına yükseldi.

Üstelik de giriş puanları ortalama 100 puan arttı ve İstanbul Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesi'nin de bulunduğu birçok üniversitenin tekstil mühendisliği bölümlerindeki doluluk yüzde 100'e ulaştı.

Verilen bursun yüksekliği ve sonrasında sektörün iş garantisi sözü vermesi çok önemli oldu sanırım bu sonuçlarda. Tekstil mühendisliğini tercih edip ilk 20 bine giren öğrencilere asgari ücret, 20 ile 50 bin arasındaki öğrencilere asgari ücretin yüzde 70'i ve 50 ile 80 bin arasındaki yer alan öğrencilere ise asgari ücretin yüzde 50'si oranında burs verilecek.

Sanırım Türkiye'de daha yüksek bir burs yok.

Ahmet Öksüz, milyarlarca dolar ihracat yapan sektörün algı sorunundan çok çektiğini söylemişti ama görünen o ki nokta atışı yaparak bu algı sorununu ortadan kaldırmak o kadar da zor değilmiş. Ayrıca daha da güzeli öğrencilerin yüzde 70'ini kız öğrenciler oluşturuyormuş ki bu da Türkiye'nin geleceği açısından umut verici bir sonuç, ne dersiniz?