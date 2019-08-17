ŞELALE KADAK

Dünya devi yiyecek ve içecek şirketi PepsiCo'da Yetenek Yönetimi, Çeşitlilik ve Dahil Etme Kıdemli Başkan Yardımcısı görevine getirilen Ümran Beba ile 3 yıl aradan sonra yine İstanbul'da buluştuk ve dünyanın önde gelen şirketlerinin projektör tuttuğu önemli konuları ve Türkiye'ye yansımalarını konuştuk.

Sürdürülebilirlik raporları bir yana, PepsiCo'da ilk kez bu yıl, Ümran Beba önderliğinde 'Fayda Gözeten Performans' adını taşıyan yeni ve çok da dikkat çekici bir rapor yayınlanmaya başlamış.

Başta PepsiCo olmak üzere global şirketler toplumun tüm kesimlerinin işyerinde temsili konusuna büyük önem veriyor. Yani o bölgenin nüfusunu oluşturan halkların ve de tüketicilerin şirketin içinde de çalışan olarak yer alması en önemli konulardan biri. Kadın da zaten öncelikli konular arasında. PepsiCo, 2025 yılına kadar yönetici kadrosunun yüzde 50'sinin kadınlardan oluşacağına dair global bir söz vermişti. Beba, 2019 yılında bu oranın yüzde 40'a ulaştığını, göreve geldikten sonra kadın oranının 3 puan arttığını söylüyor.

Öğreniyorum ki Türkiye'deki PepsiCo şirketinin yöneticilerinin yüzde 50'si kadınlardan oluşmuş bile. Ne güzel ki kadın erkek arasında ücret eşitliği konusunda şirketin global olarak eriştiği oran yüzde 99.

PepsiCo, dezavantajlı gruplar dahil çeşitlilik gibi artık elzem olan konularda çıtayı yukarılara koymuş. PepsiCo da 2025 yılına kadar kadınların refahı ve ekonomiye olan katkılarını desteklemek için dünya genelinde bir projeyi hayata geçirmiş ve bunun için 100 milyon dolar gibi büyük bir bütçe ayırmıştı. 2016 yılında verilen bu kararın ardından neler yaşandığını Ümran Beba'dan öğreniyorum.

Tüm dünyada 2025 yılına kadar PepsiCo Vakfı'nın ortaklığıyla 12.5 milyon kadına ulaşmayı hedefleyen PepsiCo, şu ana kadar Türkiye dahil tüm dünyada yaklaşık 25 milyon doları kadın projelerine harcamış. Şimdi projenin heyecan verici ikinci adımı da başlıyor.



1.5 milyon genç kıza eğitim

Beba, "1.5 milyon genç kızı iş dünyasına hazırlamak için International Youth Foundation ile bir projeye başladık.

Yaptığımız teknoloji yatırımları ile online bir eğitim programı hazırlandı.

Böylece ulaşmamızın mümkün olmadığı yerlere de teknoloji sayesinde gidebileceğiz. Okullara da gitmek istiyoruz. PepsiCo'nun yer aldığı en büyük 10 ülkede başlayacağımız projede, kadınların hayatta başarılı olabilmeleri için ihtiyaçları olan çeşitli beceriler konusunda online eğitimler vereceğiz.

Örneğin müzakere teknikleri bu konulardan biri" diyor.

Global bir dünya markasında, 21'inci yüzyılda bir şirkette olması gereken en önemli kriterler bir Türk kadını liderliğinde tasarlanıyor ve yönetiliyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğine en çok ihtiyacımız olan dönemde Ümran Beba gibi etkileyici rol modellerin çoğalmasını dileyelim.