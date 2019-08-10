ŞELALE KADAK

Pasifik Okyanusu'nun ortasındaki devasa atık yığınından, bilmem sevgili okurların kaçının haberi var acaba? 3.4 milyon kilometrekare genişliğinde, 7 milyon ton ağırlığındaki bir plastik yığınından meydana gelen dev kütle ne yazık ki insanın eliyle yaratıldı. Denen o ki insan atıkları okyanusun ortasında adeta yeni bir kıtanın oluşumuna sebep oldu.

İşte bu vurucu gerçekten yola çıkan İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) 14 Eylül-10 Kasım 2019 tarihinde düzenlenecek olan 16'ncı İstanbul Bienali'ne 'Yedinci Kıta' başlığını verdi. İKSV'nin bu başlığı seçerken içinde yaşadığımız gezegen ile ilgili sıraladığı çarpıcı bilgiler şöyle: "İçinde yaşadığımız dünyanın yeni bir jeolojik çağa girdiği konusunda pek çok bilim insanı hemfikir. Antroposen adı verilen bu çağın en belirgin özelliği ise ona jeolojik faaliyetlerden ziyade insan faaliyetlerinin yol açmış olması. Antroposen'de gezegenin insan eli değmemiş köşeleri gitgide azalırken, yerleşim merkezleriyle diğer canlıların paylaştığı kırsal arasında var olduğuna inanılan kültür-doğa ayrımı da ortadan kalkıyor."

Özetlersem, insanlığın dünyaya bıraktığı tahribatların peşine düşüldüğü bir bienal yaklaşıyor. Küratörlüğünü İlişkisel Estetik ve Postprodüksiyon kitaplarının da yazarı olan Nicolas Bourriaud'un yaptığı ve Koç Holding'in ana sponsor olarak desteklediği bienal, insanlığın yarattığı doğal ve kültürel atıklara odaklanarak, sanatçılar, düşünürler, antropologlar ve çevrecilerle birlikte sanatın güncel durumunu inceleyecek.

Bilim insanları 2050 yılında okyanuslarda balıklardan daha çok plastiğin olacağını açıklıyor. Yılda ne yazık ki yaklaşık 8 milyon ton plastik atığın okyanuslara karıştığı bir dönemdeyiz. Farkındalık konusunda ne yazık ki tüm dünya geç kaldı ama hep umut taşıyoruz.

Sadece plastik poşetlerin parayla satılmaya başlanmasının bile, tüketimi yüzde 80'lere varan oranda düşürdüğünü biliyoruz. Türkiye'nin bu yıl başında başlattığı plastik poşetlerin parayla satışı, dünyanın hemen hemen tüm ülkelerini bir süredir etkisi altına aldı. Yeter mi tabii ki yetmez.

Topyekûn bir farkındalık kampanyası için toplumu her kanaldan etkileyecek organizasyonların öne çıkması çok önemli. İşte bu nedenle İstanbul Bienali'nin bu yıl Yedinci Kıta başlığıyla çevre konusuna odaklanmasını çok ama çok önemli buluyorum.

Bir ülkenin ekonomik kalkınması kadar hatta belki ondan daha önemli olanın kültür ve sanat alanında yaptıkları olduğunu biliyoruz. Dünya gündeminin bence en önemli sorununa ışık tutan başlığıyla, Türkiye'ye sınıf atlatan, dünya sanat otoritelerinin yönünü İstanbul'a çeviren İstanbul Bienali'ni heyecanla bekliyoruz.