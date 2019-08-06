ŞELALE KADAK

İş dünyasının 'sıfır plastik' kullanımı sözünün en saygın trend olduğu günlerdeyiz. Öğreniyorum ki dünyanın en büyük reklam şirketi olan ve Türkiye'de sektörün lideri konumundaki WPP için reklam filmi çeken şirketler, çok yakında ne kadar çevreci olduklarını uygulamalarıyla gösterecek ve hiç plastik kullanmadıkları yönünde WPP'ye söz verecekler.

Dijitalleşmenin baş döndürücü hızını ve değişen dünyamızı konuşmak üzere önceki hafta Türkiye'deki "En Güçlü 10 Kadın CEO" arasında gösterilen WPP Türkiye Başkanı Demet İkiler ile bir araya geldim.

120 milyon doları bulan iş hacmiyle sektörün en büyüğü konumundaki WPP'de 23 ayrı ajans bulunuyor ve 1600 kişi çalışıyor.

Ne güzel ki reklam sektöründe bir üst düzey yönetici Birleşmiş Milletler'e bağlı UN Global Compact'a imza atarak kendini bağlamış. Daha da ileri giderek UN Global Compact Türkiye'nin yönetimine de girerek, Anadolu'daki büyük şirketler ve KOBİ'lerin sürdürülebilir ve sosyal açıdan sorumlu politikalar izlemesi için mücadele veren isimler arasında yer almış.

Demet İkiler, belirledikleri kriterlere uymayan şirketlerle reklam filmi çekimi işini yapmayacaklarını söylüyor ve kullandıkları tüm malzemelerin çevreye saygılı, geri dönüşümlü olmasını öncelikli hedef yaptıklarını anlatıyor.

Kuşkusuz, başta kadın konusu olmak üzere, iş dünyasında eşitsizliklerle mücadele yani kapsayıcılık, finansal okuryazarlık ve dünyanın korunması konusu gündemde hak ettiği yeri tam bulamamış olsa da her gün güzel örneklerle daha iyi bir gelecek için umudumuz artıyor.

Cinsiyet eşitliği konusunda da Global Compact'a imza atan şirketler önemli adımlar atıyor. İkiler, WPP'nin 28 üst düzey yöneticisinin yüzde 58'inin kadın olduğunu bu nedenle vurguluyor.

Hazır Demet İkiler'i bulmuşken, dijital dünyanın son çarpıcı verilerini de şöyle bir gözden geçirme fırsatı buldum. Medya endüstrisinde ağırlıklı yatırımların dijitale yapıldığı bir dönemdeyiz ancak İkiler, "Yazılı basın önemini asla yitirmeyecek. Dijital kanallarla güçlenecek" diyor. İkiler, WPP'nin, tüketicinin ayak izlerini anlık olarak takip ettiğini ve bu amaçla algoritmaları ve yapay zekayı kullandıklarının altını çiziyor.

Türkiye'nin internet verileri aslında nasıl bir dünyada yaşadığımızın da açık bir fotoğrafı aslında. Türkiye'de toplam nüfusun yüzde 72'sini oluşturan yaklaşık 59 milyon kişi internet kullanıyor. Yüzde 63'ünü oluşturan 52 milyon kişi aktif sosyal medya kullanıcısı ve 44 milyon kişi de aktif mobil sosyal medya kullanıyor.

E-ticarete gelince... 2018 sonu itibariyle e-ticaretin büyüklüğü 60 milyar liraya yaklaşmış. Bir önceki yıla göre büyüme yüzde 42'yi bulmuş. Öğreniyorum ki bu ticarette en büyük payı yüzde 23 ile tatil ve seyahat kategorisi almış. Bir önceki yıla göre bu alandaki büyüme yüzde 54'ü bulmuş.

Türkiye'deki toplam medya yatırımları ise 2018 yılında 8 milyar 252 milyon liraya ulaşmış. Kuşkusuz en büyük büyüme dijitalde olmuş ve toplam medya yatırımları bir önceki yıla göe yüzde 2.9 büyümüş.

Sonuç olarak, açıkçası milyarlarca dolarlık bir sektörün en büyük oyuncusuyla sohbette beni en çok çevre konusunda attıkları radikal adımlar etkiliyor. Evet sektör büyümeye devam ediyor ama nefes alacak, gidecek başka bir dünya olmadığına göre herkese düşen bu gezegeni korumak, çevreci adımlar konusunda hiç geri adım atmamak.

Demet İkiler'in üstlendiği görev bende umuda sebep oldu. Ne dersiniz?