ŞELALE KADAK

Türkiye'de kadına karşı şiddetin bir an önce son bulması için acilen bir eylem planına ihtiyacımız var.

Önceki gün Emine Bulut isimli genç kadın boşandığı eşi tarafından vahşi bir şekilde katledilirken, 10 yaşındaki çocuğunun 'Anne lütfen ölme' sözleriyle hepimiz büyük acı yaşadık. Sarsıldık.

Türkiye'de kadına karşı şiddetin önünü bir türlü alamadığımız için, kadınlar ve çocuklar en çok korunduğu yer olarak düşündükleri aile içinde şiddete uğramaya devam ediyor.

Bu ülkede kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun var mı var ama ne yazık ki her defasında yapanın yanına kâr kaldığını gördük. Bir kravat takıp, saçlarını tarayınca iyi hal indirimi alan katillerin bir kaç yıl içinde toplumun içine yeniden karıştıklarına şahit olduk. Hatta defalarca hapisten çıkıp, başka bir kadına daha şiddet uyguladıklarını haberlerde çaresizce okuduk, dinledik.

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Kadına karşı uygulanan bukorkunç şiddetin artık durması gerekiyor.Hiçbirimizin bu şiddete sessizce, çaresizce, hiçbir şey yapamadan tanıklık etmeye gücümüz kalmadı. Kanunlar yeniden değişmek zorundaysa, hemen değişsin. Kadın örgütlerinin topyekûn mücadele için birlikte hareket etmesi teşvik edilsin.Toplumsal cinsiyet eşitliğinin Türkiye'de sözde değil özde uygulandığını da görmek istiyoruz. Bu toplumun yarısını kadınlar oluşturuyor.Erkek şiddetinden korumak için eğitim çok önemli.'nın acilen ülkenin tüm okullarında, çocuklarımıza ana okulundan başlayarakkonusunda eğitimlere başlamasını, yerel yönetimlerin, muhtarların acilen topyekûn bir eylem planını uygulamaya koymalarını, kadını en başta aile içi olmak üzere tüm şiddet unsurlarından korumak için somut projelerle öne çıkmalarını istiyoruz.Nasıl oluyor da işledikleri korkunç cinayetlerin ardından gün yüzü görmemeleri gereken katillere yeniden özgürlük veriliyor. Yanlarına kâr kaldığını bildiğinden bu cinayetlerin sonu gelmiyor. Artık yeter! Bizim bu şiddete tanıklık etmeye gücümüz kalmadı.Özetle acilen Ankara'dan kadına karşı şiddeti gerçekten durduracak bir eylem planını uygulamaya almasını bekliyoruz. Yoksa Emine Bulut cinayeti ilk olmadığı gibi son da olmayacak.