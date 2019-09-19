ŞELALE KADAK

Dün İstanbul'da müthiş kadın girişimcilerle tanıştık.

BloominBag, Anatolian Craft, GayaStone, Funny Light, Happy Hop, Harmoni, Mozza, Nemesis Shoes, Sherbet Design, kadınlar tarafından kurulan ve sadece iç pazar değil yurtdışı satış da hedefleyen markalardan bir kaçı...

Kadın girişimciliğin yaygınlaşması için 17 yıldır projeler üreten KAGİDER ve Boyner Grubu işbirliği ile yürütülen 'İyi İşler' programı dün yeni bir aşamaya geçti ve Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası tarafından dünyaya örnek gösterilen projenin içinde yer alan kadın girişimcilere e-ticarette etkili bir kapı daha açıldı. Morhipo.com Genel Müdürü Şule Kaban'dan öğrendik ki dün itibariyle 40 milyondan fazla müşteriyi e-ticaret platformunda buluşturan Morhipo. com'da 'İyi İşler Dükkan' açıldı.

Daha önce "Kadından Al-Malı, Memleket Kazanmalı' gibi etkileyici kampanyalara imza atan KAGİDER'in Başkanı Emine Erdem, Türkiye'deki girişimcilerin ne yazık ki sadece yüzde 8.8'inin kadın olduğunu ve bu oranı değiştirmek için mücadele verdiklerini, en büyük sorun da kadınların finansa erişiminin yanı sıra pazara ve eğitime erişimi ile network eksikliği olduğunu söylüyor. Erdem, Morhipo.com ile yaptıkları işbirliği ile bu sorunlara büyük bir çözüm önerisi getirdiklerini söylüyor.

2015 yılında Boyner ve Dünya Bankası-Uluslararası Finans Kurumu işbirliğiyle Boyner markalarına üretim yapan kadın işletme sahipleri için tasarlanan 'İyi İşler', 2018 yılında KAGİDER ve Bank of America- Merril Lynch'in desteğiyle tekstil, hazır giyim, ayakkabı, çanta, aksesuar, ev ve mutfak tekstili, çocuk ve bebek ürünleri gibi alanları da içine alarak genişletilmiş ve programdan bugüne kadar 72 işletme sahibi kadın sertifika almayı başarmıştı.

İyi İşler:

Perakendede Kadın Girişimcileri Güçlendirme Programı'na katılan işletme sahibi kadın girişimcilerden 24'ünün markası bugün itibariyle Morhipo.com'da açılan dükkanda satışa sunuluyor.

Öyle görünüyor ki tüketiciler artık hikayesi olan ürünleri daha çok tercih ediyor. Kadınlar tarafından üretiliyor ve kadın istihdamına destek oluyorsa o ürünler daha çok dikkat çekiyor.

Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner de bu konuya işaret ediyor ve "Artık müşterilerimiz de aldıkları ürünün hikayesini bilmek istiyor. İyi ve adil koşullarda üretildiğini; çevreye, bitkilere, hayvanlara ve başka insanlara zarar vermeden yapılan üretimi daha fazla önemsiyor.

İyi İşler Dükkan ile kadın girişimcilerin en önemli ihtiyacı olan pazara erişim konusunda onlara destek oluyoruz.

Büyümenin ve refahın tabana yayılması için kadınların ekonomiye katılımı şart" diyor.

Dilerim online platformlarda etkili satış kanallarına ulaşan kadın girişimcilerin hem sayısı artar hem de tüketiciler özellikle tercihlerini kadın girişimcilerden yana kullanır ve ekonomiyi büyütür.