ŞELALE KADAK

Dev şirketleri yönetenlerin en büyük sınavı, doğru zamanda koltuğu sonraki kuşağa bırakmaktır. Bu hafta, 32 yıl önce Finansbank'ı kurarak, Türkiye'deki bankacılık tarihinin en başarılı isimlerinden biri olmayı başaran Hüsnü Özyeğin FİBA Holding ve FİNA Holding'deki yönetim kurulu başkanlığı görevini oğlu Murat Özyeğin'e, başkan yardımcılığını ise kızı Ayşecan Özyeğin Oktay'a bırakarak kenara çekildi.

Kenara çekildi derken, Özyeğin grubun Onursal Başkanı oldu.

Hüsnü Özyeğin gibi en büyük hobisi işi olan, herkesten önce işine gelen ve yeni girişimlere yelken açmakta hiç zorlanmayan bir isim için böylesi radikal bir karar 'acaba zor olmadı mı' diye düşündüm.

İş dünyasında benim bildiğim en iyi geçişlerden birini Rahmi Koç 74 yaşındayken, 43 yaşında olan merhum oğlu Mustafa Koç'a yönetim kurulu başkanlığını devrederek yapmıştı. Tesadüf mü bilmiyorum ama şu anda Murat Özyeğin 43 ve Hüsnü Özyeğin 74 yaşında...

Murat Özyeğin 16, Ayşecan Özyeğin de 13 yıldır grup bünyesinde görev yapıyor. Her ikisi de fiilen uzun zamandır işlerin başında.

O nedenle Hüsnü Özyeğin açıklamasında, 'Biz sadece fiili durumun adını koyduk' demiş. Ama bunun adını bile koyamayan öyle çok şirket var ki...



İşte perde arkası!

Hüsnü Özyeğin tam bir yıl önce oğlu ve kızını karşısına alıp, "Altı aydır düşünüyordum sonunda bir karar verdim" diyerek bunu açıklamış aslında.

Dün tebrik için Murat Özyeğin'i arayıp, bir yıl önce alınan kararla ilgili konuştum.

"Açıkçası şaşırdım. Hiç bunu tetikleyecek bir konu yoktu ama bize 6 aydır kafasında düşündüğünü ve doğru zamanın geldiğini söyledi" diyerek minik bir anekdot paylaştı.

Murat Özyeğin'in genç yaşından itibaren grup içi şirketlerde çalıştığını hatta 17 yaşındayken bankanın veznesinde para sayıp, eve simsiyah ellerle gittiğini daha önceki sohbetlerden hatırlıyorum. Zaten Hüsnü Özyeğin de çocuklarının tamamen hazır olduğunu grup içinde aldıkları sorumlulukları örnek göstererek kendilerine anlatmış. En güzeli de bu işi hakkıyla yapmak için 6 ay süreyle bir Aile Anayasası için çalışmışlar.

Murat Özyeğin, aile anayasası konusunda dünya çapında bir uzman olan Peter Leach ile çalıştıklarını anlattı. Grubun bundan sonraki yönetişim modeli, Murat ve Ayşecan Özyeğin'in çocuklarının hatta onların da çocuklarının işe girme kuralları, sosyal sorumluluk alanındaki önceliğin ailenin dahi önünde olacağına dair verilen söz kağıda dökülmüş.

Aile Anayasası haziranda tamamlanmış.

Murat Özyeğin, "Hüsnü Bey grubun aslında ikinci kuşağa transferi değil buradan bir sonraki kuşağa sağlıklı geçişini de teminat altına aldı" diyor.