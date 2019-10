ŞELALE KADAK

Denim sektöründe bir çok teknolojik ürün ve üretim teknolojisini dünyada ilk kez geliştiren, üretiminin direkt ve dolaylı olarak yüzde 80'e yakın bölümünü ihraç eden Çalık Denim'in ikincisini gerçekleştirdiği "Ever Evolving Talks' adını taşıyan buluşmalara ve konuşmalara katılmak için Amsterdam'daydık.

Denim dünyasının kalbi de şu sıralar bu şehirde atıyor. Dünyanın en rekabetçi denim firmaları Kingspins Show Amsterdam adını taşıyan fuarda boy gösteriyor ve açık ara başta Çalık Denim olmak üzere Türkiye'den katılan üretici firmalar, fuarı adeta yönlendiriyor.

İşte Çalık Denim bu önemli fuardan bir gün önce, dünya çapında girişimci, yenilikçi, tasarımcı ve çevreci isimlerin sahne alarak harika konuşmalar yaptığı ve Türkiye'nin Marka Konferansı ile yakından tanıdığı moderatör BJ Cunnigham'ın yönetiminde çok öğretici üç saatlik bir buluşma gerçekleştiriyor. Şimdiden katılımcıların koltuklarını asla terketmediği bir Amsterdam konferansına dönüşen bu güzel organizasyon, Çalık Denim Genel Müdürü Fatih Erdoğan, Genel Müdür Yardımcısı Serhat Karaduman ve Tolga Özkurt, Finans Direktörü Aysun Şengür ve de baştan sona projeyi yöneten Pazarlama Müdürü Pınar Demirel'in ekip çalışmasıyla gerçekleşiyor.

Likralı denim kumaş, retina (çözgü ipliğine kaplama uygulaması), alovera içerikli mikro kapsül uygulaması ile doğal antibiyotik denim kumaş, thermo klimatik etkili denim kumaş, daha az enerji, su, kimyasal ve zaman harcayarak olası çevre kirliliğini en aza indiren bir yenilik olan Oxygene, olağanüstü hafif ve elastik denim kumaş, 34 bedenin de 42 bedenin de aynı denim pantolonu giymesine olanak sağlayan mucizevi selfsized denim gibi bir çok yenilik, Çalık Denim'in 32 yıl önce Malatya'da kurduğu tesislerde yer alan ve yüzde 50'ye yakını kadın mühendisten oluşan Araştırma-Geliştirme Merkezi'nde hayata geçiyor ve ordan da orta ve üst grup perakende markalarında koleksiyona dönüşüp karşımıza çıkıyor. Öğreniyoruz ki global pazarlarda Çalık Denim'in işbirliği yaptığı markalar arasında Diesel, H&M, Replay, G-Star, Tommy Hilfiger, Pepe Jeans, Topshop, River Island, M&S, Joe's Jeans, Banana Republic, Zara, Gap, Mavi ve Colin's gibi pek çok tanınmış marka var.

İşte yerelden çıkıp, globalde hızla büyüyen Çalık Denim'in adeta denim dünyasına yön vermeye başlayan konferansına da bu nedenle ilgi büyük oluyor. Yaklaşık 1000 kişinin doldurduğu Theater Amsterdam'da önceki gün, Y ve Z kuşağı gençlik üzerine çarpıcı bir konuşma yapan Matt Britton'dan, milenyumun satın alma alışkanlıklarını ve çok yakın geleceği Milenyum çocuklarının nasıl değiştireceğini dinledik. Gençlerin sahip olmak yerine erişebilmeyi önemsediğini ve dolayısı ile kiralamaya dair yeni iş modellerinin yükseleceğini Youth Nation kitabının yazarı Matt Britton anlattı. İlginç konuşmalardan birini de kendi şirketini sattıktan sonra geri dönüşümlü blue Jean markası Mud Jeans'i kuran Bert Van Son yaptı. Özetle bir denim pantolonu bir süre giyip artık vazgeçmek istediğinizde onu bu sisteme girip değiştiriyorsunuz. Geri dönen denim ürünler ya ikinci el satılıyor ya da geri dönüşüme gidiyor. Tam da milenyum gençliğinin isteyeceği gibi... Çalık Denim, konferansı tüm dikkatleri üzerine çeken eski NFL oyuncusu ve NASA astronotu Leland Devon Melvin ve paneli yöneten The Bear Scouts kurucu ortağı WGSN Denim&Sürdürülebilirlik Direktörü Dio Kuruzawa ile bitirdi. 'Geleceğin Manzarası-İklim Değişikliğini Aşmak' adını taşıyan bu bölümde, astronot Melvin'in hayat hikayesi başlı başına bir ders gibiydi. Konuşmasının özünde, 'Asla vazgeçmeyin' diyen Melvin şu sıralar en çok kız çocuklarının eğitimi için yapılan projelere destek veriyor.