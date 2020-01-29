Stadyumlara meslek liseleri geliyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, boş stadyumlara meslek liseleri açmaya hazırlanıyor. OSB’leri gezen Selçuk, “Hangi sektörde nasıl bir insan kaynağına ihtiyaç var, rapor hazırladık” diyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile önceki gün buluştuk. Öğrendik ki, yılın büyük bir bölümü boş duran stadyumların içinde de meslek liseleri açılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile görüşme halinde olduklarını anlatan Ziya Selçuk, "Stadyumlar maç dışında boş duruyor, oysa ki rahatlıkla bu tesislerde meslek liseleri eğitim görebilir. Spor liselerimiz var. Voleybolla ilgili federasyonla bir protokol imzaladık ve sadece İstanbul'da lisanslı öğrenci sayısı yüzde 200 arttı. Şimdi illerdeki stadyumlarda eğitim yapılması için çalışma başlattık" diyor.



DÖRT BİR YANDAKİ OSB'LERİ DOLAŞTI

Meslek liselerinde son bir yılda yaşanan değişimi Bakan Ziya Selçuk'tan dinledik. Türkiye'deki eğitim sistemini ekonomi ile doğrudan buluşturmayı hedeflediklerini anlatan Selçuk, işe meslek liselerinin dönüşümünden başlamış. Meslek liselerinde eğitim verilen 54 alan ve 203 dalda ilgili sektörlerle sistematik bir işbirliği için adımlar atan Selçuk, Türkiye'nin dört bir yanındaki Organize Sanayi Bölgeleri'ni (OSB) ekibiyle dolaşmış. Hangi ilde hangi sektörün nasıl bir insan kaynağına ihtiyacı olduğuna yönelik raporlar hazırlanmış. "Sektörler başarılı öğrencilere burs vermeyi ve mezunlara istihdamda öncelik vermeyi taahhüt ediyor. İlk defa bu kapsamda bir işbirliği modeli uygulamaya koyuyoruz" diyen Selçuk, sektör temsilcileriyle teknoloji ön planda bir yol haritası oluşturduklarını söylüyor.







ASELSAN İLE İŞBİRLİĞİ

Selçuk projenin detaylarını şöyle anlatıyor: "Mesela, Türkiye'nin mikro mekanik alanında bir tane mezunu yok ama yıllık asgari 1.000 mezuna ihtiyacı var. Şimdi Bursa'da bölümünü kurduk. Dış ticarete, ithalata baktık. Mesela yılda 3.5 milyar dolarlık ahşap oyuncak ithal ediyoruz. Niye? Biz yapalım dedik. Ankara, İstanbul, Konya, Balıkesir ve Bursa'da beş okulda başlattık. Mesleki eğitimle ilgili üç ana kurumumuz var. 3.601 lisede 128 bin 399 öğretmen ve 1.3 milyon öğrenci, 323 mesleki eğitim merkezinde ise 115 bin öğrencimiz var. Halk Eğitim Merkezleri'nde de 10 binlerce kişiye meslek edindirme kursları veriyoruz. Savunma sanayi çok gelişiyor. Mühendis var ama teknisyen yok. Bu nedenle ASELSAN'da iş garantili okul açtık. TUSAŞ ve Savunma Sanayi Başkanlığı ile mesleki eğitim işbirliklerimiz devam ediyor."

Selçuk, "Türkiye kendi eğitim sistemini, ekonomi ile doğrudan buluşturmak zorunda, bizim şu an yaptığımız bu. Yeter mi yetmez. Çünkü kalkınma olmalı, sosyal hayat zenginleşmeli ve bunun sonucunda da demokrasi yeşermeli" diyor.







İKİ YENİ NESİL TARIM LİSESİ KURULDU

Tokat ve Konya'da iki tane yeni nesil tarım lisesi kurulduğunu öğreniyoruz. Selçuk, üniversite içinde kurdukları tarım liselerinin pilot olacağını ve zamanla Türkiye'ye yayacaklarını söylüyor. Ziya Selçuk, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı konusunda meslek liselerine ihtiyaç olması üzerine Ankara Gölbaşı'nda yeni nesil bir işbirliği planladıklarını, altyapı oluşturmak üzere bazı meslek liselerine nükleer enerji dersleri koyduklarını söylüyor. Bursa'da da bir meslek lisesinin elektrikli otomobil eğitimine eylül ayında başlayacağını müjdeliyor. Selçuk, "Hepsi de iş garantili. Yenilenebilir enerji, madencilik, hasta yaşlı bakımı... Yani nerede açık varsa oraya yöneliyoruz" diyor.



50 OTELDE MESLEK OKULU AÇILDI

Otellerde de meslek liseleri açılmaya başlamış. Bunun için bir yasa değişikliğine gidildiğini, otellerin içinde okul açılmasının önünün açıldığını anlatan Selçuk, "Mesleki ve teknik eğitim, dijital ve yabancı dil becerileri gelişmiş öğrencilerimizle birlikte sıçrama yapacak. Mesela turizm sektörünü mesleki eğitimde motor sektörlerden birisi olarak görüyorum. Türkiye'nin marka değere haiz 50 büyük turizm işletmesi bünyesinde öğrencilerimiz yoğunlaştırılmış yabancı dil desteği ile turizm alanında eğitim alıyorlar. Böyle olunca somut olarak hemen yol alma ve sonuca ulaşma imkânımız daha kolay" diyor. Meslek teknik liselerinde ve eğitim merkezlerinde döner sermaye kesintisini yüzde 15'ten 1'e indirdiklerini anlatan Selçuk, "Bu değişiklikle üretimde yüzde 160'ın üzerinde artış oldu. Biz sıralarımızın tamamını kendi okularımızda üretiyoruz" şeklinde konuşuyor. Şimdi teknoparklarla ilgili talepleri değerlendirdiklerini aktaran Selçuk, çok sayıda okul ve program açacaklarını söylüyor.