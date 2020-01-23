ŞELALE KADAK

Bu hafta Silikon Vadisi'nin önemli yatırımcılarından Michael Moritz önderliğindeki bir grup yatırımcı, Türkiye'deki mobil ticaretin en hızlı büyüyen ismi Getir'e 38 milyon dolarlık yatırım yapınca, şirketin kapısını çalıp, Bi Taksi'nin de kurucusu olan seri girişimci Nazım Salur'u ilk tebrik eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank oldu. Varank tebrik etmekle de kalmadı, sosyal medya hesaplarından ayrıntılı bir şekilde bu ziyaretini anlattı.

Önceki gün kendisini tebrik etmek için aradığımda Nazım Salur, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın 2023 yılında 1 milyar doların üzerinde değerlemeye sahip en az 10 Turcorn (Unicorn'a istinaden) çıkarma hedefine atıfta bulunarak, "Biz 2023'ü beklemeyeceğiz inşallah. Çok daha hızlı bu hedefe ulaşacağız" dedi heyecanla.

Salur'dan başka yabancı yatırımların da yolda olduğunu öğrendikten sonra Bakan Varank'ın bu sürpriz ziyaretinin ne anlama geldiğini de sordum. Salur, "Çok ani gelişti. Bakan Varank bizi davet de edebilirdi ama bize geldi. Yani devlet bize geldi. Bizi yerimizde kutladı. Bu manen güzel bir şey. Gidip bir şey de istemedik" diyerek Bakan Varank'ın ziyaretinden ne kadar memnun kaldıklarının altını çizdi.

Doğrusu bu kadar hızlı harekete geçen, Getir'i ziyaret eden ve tüm bunları sosyal medyadan da duyuran Mustafa Varank'ın, girişimciler arasında bir heyecan yarattığı aşikar.

Salur da zaten, "Maddi açıdan değil tabii ki, bu ziyaret bize moral verdi. Devletle iş yapan bir şirket değiliz, öyle bir tecrübemiz yok. Serbest piyasada kendi yağıyla kavrulmaya çalışıyoruz. Girişimciler olarak devletin işimizi zorlaştırmamasını istiyoruz. Bürokrasi olmasın istiyoruz. Sayın Bakan çok sempatik, sıcak bir insan. Bizi gelmeden tanıyordu, bilerek geldi yani. Çalışanlarımızla sohbet etti. Bizim gibi işlerin önünün açılması için güzel fikirleri var. Aklımıza bir fikir geldiğinde bakanlığı aramak istersek, ilgilenecekleri hissi oluşması bile güzel" diyor.

Nazım Salur özetle demek istiyor ki bizim devletten paradan ziyade, böyle moral desteklere ihtiyacımız var. Devleti arkamızda görmek istiyoruz. İşte Varank'ın yaptığı ziyaret bu anlamda çok önemli. Teknoloji dostu bir devlet, işleri kolaylaştıran, yeni girişimlerin kapısını açan bir devlet. Ha tabi parasal destek de önemli. Onun için de girişimcilerin isteğini Salur şöyle ifade ediyor: "Bu tarz girişimleri desteklemek üzere oluşmuş fonlar var. Devlet bu fonları fonlayarak yeni girişimleri desteklemeli. Yani Türkiye'deki girişimlere doğrudan fon vermek bunun içinde üniversite hocalarının kararını dinlemek şeklinde olmamalı. Bu girişimlere, girişimciler karar verebilmeli. Onların oluşturduğu fonları devlet desteklesin ki onlar da gidip küçük girişimleri fonlasınlar."

Nazım Salur, 6 ay önce yaptığım sohbeti de hatırlayınca, 'Yerli kalıp yabancı yatırımcıyla büyüme' hedefine adım adım yaklaştığını düşündüm. Ne güzel ki hedefe kilitlenen girişimcilerimizin yanında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nı da hızlı bir şekilde görmeye başladık. Devamı gelsin.