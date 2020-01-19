ŞELALE KADAK

4T yani teknoloji, tarım, ticaret ve toplum ile birlikte sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik büyüme stratejisiyle 2020'ye güçlü bir giriş yapan Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), kamu alımlarında kadın girişimcilerin payının yükselmesi için yasa önerisi üzerinde çalışmaya başladı.

Dünyada kamu alımlarında kadınların payı yüzde 1 civarında. Türkiye'de neredeyse kadın girişimciler kamu alımlarında hiç yok. İşte bu durumu tersine çevirmek, kadına pozitif ayrımcılık için KAGİDER'in mayıs ayında koltuğa oturan yeni başkanı Emine Erdem ve ekibi önemli bir çalışma başlattı. Derneğin, kamu alımlarında girişimci kadınları öne çıkartmak için dört bir koldan başlattığı hazırlıkların bu yıl sonunda biteceği ve yasa önerisini de 2021 başında Ankara'ya suncaklarını öğreniyoruz.

2019 yılında Avrupa Birliği'nin Ortak Ağlar Hibe Programı'na başvuran dernek, AB'den iki yıl için 500 bin euroluk fon almayı başarmıştı. Emine Erdem, bu bütçeyi kullanarak, sayıları 50'yi bulan Türkiye'deki tüm kadın girişimci derneklerine ulaşarak, girişimci kadınların pazarlarını genişletmeye ve kamunun da dikkatini çekmeye çalıştıklarını söylüyor.

KAGİDER ekibi, AB fonuyla başlattıkları 4 ayaktan oluşan proje için Anadolu'daki aktif 50'nin üzerindeki kadın derneğini farkındalık yaratmak ve projenin detaylarını anlatmak için Ankara'da buluşturmuş.

Emine Erdem, gelemeyecek durumda olanları da teşvik etmek için tüm ulaşım ve konaklama masraflarını karşıladıklarını söylüyor.

Dernek, Denizli, Antalya, İzmir, Van, Kayseri, Samsun, Diyarbakır ve Gaziantep ile birlikte 8 ile daha giderek girişimci kadınları harekete geçirecek. Bu amaçla derneğin kurduğu ticaretinkadınlari. com platformunda, il bazında tüm girişimci kadınların üretimlerinin de yer aldığı büyük bir bilgi bankasını devreye soktuklarını öğreniyoruz. Böylece kadınları hem cesaretlendirmiş hem de yeni pazarlama kanallarıyla tanıştırmış olan KAGİDER bu işin peşini bırakacağa benzemiyor.

Öyle ki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından zaman zaman düzenlenen başka ülkelere yapılan ticaret seyahatlerine atıfta bulunan Başkan Emine Erdem ve KAGİDER ekibinden Yeşim Seviğ, Bahar Kayserilioğlu ve Berrin Kuleli, "Kadınlarla dolu uçakları görmek istiyoruz artık" diyecek kadar gür sesle konuşmaya başladılar.

Tarımda kadın girişimci sayısını artırmak için de yeni bir programa başlayan dernek, girişiminin ilk 3 yılı içinde olan kadınlar arasından 75 kadını güçlendirmek için yeni bir projeye başlayacak. Emine Erdem, TÜBİTAK ve KİGEM aracılığıyla duyurulan projeye 230 başvuru yapıldığını söylüyor.

8-9 Şubat'ta seçilen kadınlar İstanbul'da kampa girecek ve her türlü destek verilecek. Tarımda güçlü kadın anlamında ne yazık ki çok rol modelimiz yok ama mesela Isparta'da gül suyundan yola çıkarak Gülşah markasıyla büyüyen Gülşah Gürkan, Samsun Bafra yaylalalarında kardeşiyle hayvanlık yapan ve Nebyan Doğal markasını yaratan Nazlı Uyanık ile arı ürünleri propolis konusunda adını duyuran Aslı Elif Tanuğur gerçek rol modeller. İşte dernek tarımdaki bu rol model kadınların sayısı artsın diye harekete geçti. Yolları açık olsun.