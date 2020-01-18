ŞELALE KADAK

Vodafone global olarak tüm dünyada 2025'e kadar 1 milyar insanın hayatına dokunma ve operasyonlarından kaynaklanan çevresel etkileri yarıya indirme sözü vermişti.

Bu hafta buluştuğumuz Vodafone İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel; Türkiye olarak bu söze katkılarını, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu'nun öne çıkan sonuçlarıyla paylaşırken, "Teknolojiyi kullanarak sosyoekonomik gelişmeyi destekleyen, herkesi kucaklayan ve dünya kaynaklarını gözeten bir dijital toplum yaratılmasını hedefliyoruz" diyerek özetliyor.

Vodafone Türkiye özellikle çevreye olan etkileri azaltmak için birbiri ardına yeni projeler devreye sokuyor. Bunlardan biri de çalışanların da katıldığı teknolojik atık kumbarası. Herkesin evinin kullanılmayan şarj aleti, çeşitli kablolar, eski bilgisayar ve telefonlarla dolu olduğunu biliyorum. İşte Vodafone 4 bin çalışanına bir duyuru yapıyor ve 1 ton teknolojik atığın toplanmasını sağlıyor. Geri dönüşüm için toplanan atıklardan sağlanan gelir ile Samsun ve Mardin'de çocuklar için kodlama sınıfları kuruluyor.

Düşünün bir sınıfın maliyeti 20 bin lira ama kodlama eğitiminden geçen çocukların genişleyen ufukları ve kendilerine açtıkları kapılar paha biçilmez. Hasan Süel, son üç yılda 60 ilde 43 bin çocuğun kodlama eğitiminden geçirildiğini ve en son Urfa'da 300 Suriyeli mülteci çocuğa da Yarını Kodlayanlar Projesi kapsamında eğitim verdiklerini söylüyor.

Vodafone Sürdürülebilir Raporu'nda kadınlar da ön planda. 4 yılda 'Girişimcilikte Önce Kadın' projesiyle yaklaşık 54 bin kadına ulaşan şirket, ReConnect programıyla da çalışma hayatına ara vermiş kadınları tekrar istihdama katıyor. Daha da önemlisi 'Aile İçi Şiddet Prosedürü' yayınlayan Vodafone çalışanları için de aile içi şiddet konusunda bilinç oluşturmaya ve destek olmaya çalışıyor. Kadınların güvenli seyahat etmeleri için Kırmızı Işık uygulamasına 'yol arkadaşım' özelliğini de eklediklerini söylüyor Hasan Süel.

Öğreniyoruz ki, plastik kullanımı Vodafone'da da kesin olarak bitmiş. Uygulamayla 6 milyon tek kullanımlık bardak ve plastik kullanımına son verdiklerini anlatıyor Süel ve Yeşil Ofis Diploması almayı da hak kazandıklarını vurguluyor.

Vodafone Türkiye, Dijital Skor uygulaması kapsamında verdiği destek ve danışmanlıkla Türkiye'nin 53 olan genel puanını 69'a çıkarmış. "Biyometrik imzayla 3 milyon işlem tamamladık. 13.5 milyon evrağı dijitale taşıyarak 231 yetişkin ağacın kesilmesini önledik" diyen Hasan Süel, dijital kimlik ile de 6 milyon işlemi tamamlayıp, 8.5 milyon evrağı dijitale taşıyarak 145 yetişkin ağacın kesilmesini engellediklerini söylüyor.