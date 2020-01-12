ŞELALE KADAK

İstanbul algısına pozitif katkı yapan markaların devlet tarafından yeteri kadar destekleniyor mu?

Geçen hafta 15 yıldır tek bir oyununu dahi kaçırmadığım Dot Tiyatro, Kanyon Alışveriş Merkezi'ndeki tiyatrosunu kapatacağını duyurdu. Murat ve Özlem Daltaban ile Bilsar'ın ortaklarından Süha Bilal'ın müthiş özverili çabasıyla bugünlere gelen Dot Tiyatro, bugün sayıları artan küçük özel tiyatrolara ilham veren ilk oluşum olması nedeniyle de hepimiz için kıymeti büyük.

Kuşkusuz böyle bir duyuru gelince acaba Kanyon'un mal sahibi Eczacıbaşı Grubu'ndan yeteri kadar destek alamıyorlar mı diye de düşünmedik değil. Daha makul bir işletme kirası aldıklarını ve kişisel olarak da destekte bulunduklarını bilmeme rağmen, Özlem Daltaban'a sordum ve Daltaban da üstüne basa basa sorunun çok daha büyük olduğunu, 80-90 liralık bilet fiyatlarıyla bu özel tiyatroların ayakta kalmasının mümkün olmadığını, çok mücadele verdiklerini ve aslında dünyanın her yerinde olduğu gibi devletin katkısı olmadan özel tiyatroların ayakta kalmasının mümkün olmadığını söyledi.

Bunun üzerine dün çok uzun süredir devlette bu konular üzerine çalışan değerli bir isim olan Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Özgül Özkan'ı aradım ve tiyatrolara ne kadar fon ayırdıklarını sordum.

Öğrendim ki 2019-2020 sanat sezonunda bakanlık, 110 profesyonel oyununa 4.1 milyon lira, 53 çocuk oyununa 1.1 milyon lira, 42 amatör oyuna 510 milyon lira ve 42 geleneksel oyuna da 349 milyon lira olmak üzere 256 özel tiyatroya toplam 6.1 milyon lira destek vermiş.

Özkan kuşkusuz bu miktarı yeterli bulmadıklarını ve Bakan Mehmet Ersoy'a durumu iletince, ekimde başlayacak yeni sezonda desteğin 12 milyon liraya çıkartılmasına karar verdiklerini müjdeliyor.

"Desteği iki katına çıkarıyoruz ve tiyatrocularımızdan da güzel projeler bekliyoruz" diyen Özgül Özkan, 2002-2003 sanat sezonunu da hatırlatarak o yıl toplam 59 özel tiyatroya destek verilebilmişken, bugün bu sayının 256'ya çıktığını vurguluyor.

Özkan, diğer taraftan devlet tiyatrosunun da Türkiye'nin en ücra köşelerine kadar giderek daha geniş kitlelerle buluşması için çalıştıklarını söylüyor.

Türkiye'de 2002'de 28 sahnede, 10 bin 187 koltuk kapasiteyle bin seyirci ağırlanmışken, 2019'da 77 sahnede, 26 bin koltuk kapasitesiyle ağırlanan seyirci sayısı 1 milyon 976 bin yani neredeyse 2 milyona ulaşmış.

Sahiden de Türkiye'nin tanıtımına en güzel katkı kültür ve sanattan geliyor.

Umarım tiyatroya devletin katkısı daha da artar ve Dot Tiyatro gibi ününü Edinburg Tiyatro Festivali gibi dünya çapında festivallere taşıyan kıymetli özel tiyatrolarımız ayakta kalmayı başarır.