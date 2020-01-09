ŞELALE KADAK

Yeni sinema yasası 2019 yılının temmuz ayında yürürlüğe girmişti. O günden bu yana neler oldu? Film yapımcıları bu durumdan ne kadar memnun diye merak ediyordum. Önceki gün Antakya'ya uçmak için havalimanına gidip, kötü hava şartları yüzünden geri dönünce film yapımcısı Muzaffer Yıldırım ile sohbet etme şansımız doğdu. Yıldırım yasadan öylesine memnun ki "Bence sinema endüstrisi Bakan Mehmet Ersoy'un heykelini dikse yeridir" diyor. Yıldırım, AK Parti hükümetinin bu yasa değişikliği ile Türk sinema endüstrisinin geleceğini kurtardığı görüşünde. Öğrerniyorum ki geçtiğimiz yılın ekim, kasım ve aralık aylarında tüm zamanların en yüksek bilet ve hasılat rekoru kırılmış. Yıldırım, "Promosyonsuz, gerçek bilet fiyatı ortaya çıkınca böyle müthiş bir sonuç yaşandı" diyor.

"Yapımcı bilet başına 2015 yılında 5.35 TL alıyordu, 2019'da bu 5.05 liraya düşmüştü. Çünkü gerçek bilet fiyatları hiçbir zaman yapımcıya yansıtılmıyordu. Kanun değişti. Tıpkı uçak bileti alır gibi teknolojik bir sistemden sinema bileti alınması şart oldu ve tüm sektör şeffaflaştı. Bilet başına yapımcıya gelen para da şu anda 8.5 lira oldu" diyen Yıldırım, "Sırf bu yüzden gelirlerimiz yüzde 80 oranında arttı" diyor.

Peki bu ne anlama geliyor sizin gibi yapımcılar için sorusuna ise Muzaffer Yıldırım şöyle cevap veriyor: "Yapımcı artık yatırdığı paranın karşılığında para kazanıp daha çok film yapacak. Ben artık daha iyi film yapmak için uğraşabilirim ve daha yüksek risk alabilirim. Diyelim sen filme 5 milyon lira harcıyorsun, ancak 1 milyon kişi izlerse başabaş noktasına ulaşabilirsin. Oysa şimdi 600 bin kişi gelirse başabaş noktasına geliyorsun. Riskin düştü yani. Dolayısı ile yapım kalitesi artacak. Sektöre giren sermaye artacak. Yapımcı para kazandıkça bu sektöre harcayacak. Sektördeki tüm oyuncular para kazanacak."

Geçmiş dönemde filmleri için sinemalarda 17 ayrı fiyat kategorisi olduğunu hatırlatan Yıldırım, "Öyle kafa karıştırmışlardı ki... Benim film yapımcılığımdan son dört yılda bize gelmesi gereken 8 milyon dolar gelmedi. Şimdi artık bu durum sona erdi" diyor.

Muzaffer Yıldırım, ortağı Menderes Utku ile birlikte kurduğu Mars Sinema Grubu'nu satarak hem sayıları 4'ü bulan The Stay Otelleri ile otelcilik sektörüne hem de film yapımcılığına geçmişti. Öyle görünüyor ki yeni yasanın ardından Yıldırım gibi yapımcılar Türk sinemasının gelişmesi için daha çok para harcayacak.

Zaten Yıldırım da, "Kimse sinemaya gitmiyor, herkes filme gidiyor. İçerik kral çünkü. Yapımcı da orkide. Adam para harcıyor, risk alıyor. Yani yapımcı senin gözbebeğin. Kurumsal olarak yani holding olarak film yapımcılığı zor o nedenle ben kendi şirketim Nulook'u kurarak bu sektöre yatırım yapmaya başladım" diyor.