ŞELALE KADAK

Çevre için duyarlı projeler gözle görülür derecede artmaya başladı. Bu köşeden sık sık dünyamıza faydası olan, farkındalık yaratan projeleri sizlere duyurmaya çalışıyorum. İşte bunlardan birini de diyetisyen Dilara Koçak hazırladı. Son yıllarda Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü işbirliği ile küresel iklim krizi, gıda israfı, sıfır atık, sıfır açlık konularında çalışmalar yapıp, yıl boyunca 14 ilde 47 seminer veren Dilara Koçak, şimdi de DenizTemiz Derneği/ TURMEPA için proje üretti. Türkiye'nin ilk tematik ajandalarından birisi olan İyi Yaşam Günlüğü bu yıl denizlerimize fayda yaratmak için çevrilecek.

Projeyi tanıttığı gün Dilara Koçak elime plastiksiz mutfak başlangıç seti tutuştururken, "İnsanı stres, denizi plastik hasta ediyor. Plastiğe dur dememiz lazım" diyerek farkındalık yaratıyordu. Koçak, haftada 21 gram mikroplastik yuttuğumuzu hatırlatıyor ve "Toprak hasta, deniz hasta, hava hasta" diyor. Hepimiz biliyoruz ama bireysel olarak harekete geçmemiz zor oluyor. Şimdi biliyorum hepiniz mutfağınızdaki temizlik malzemelerinin büyük bir kısmının plastikten yapılmış olduğunu düşünüyorsunuz.

Bu dünyayı korumak ve çocuklarımıza nefes alacakları güzel bir gezegen bırakmak için plastiği bırakmak zorundayız. Bunu yapabiliriz!



Burhan Doğançay Müzesi'ne destek!

6 yıl önce sonsuzluğa uğurladığımız Burhan Doğançay'ı 90'ıncı doğum gününde güzel bir projeyle andık. Sunset restoranının kurucusu Barış Tansever, Türkiye'nin kıymetli ressamlarından Burhan Doğançay'ın resimleriyle süslü tabakların üretimine yaklaşık 10 yıl önce vesile olmuştu. Ünlü porselen markası Villeroy&Boch imzasıyla çıkan bu tabakların tanesi 1000 eurodan koleksiyonerlere satılmış ve Burhan Doğançay Müzesi'ne 100 bin euroluk destekte bulunulmuştu. Tansever, Burhan Doğançay'ın doğum günü için de önceki gün Jumbo işbirliği ile üretilen sanatçının duvar serisinden kahve fincanlarını koleksiyonerlerle buluştu. Elde edilen gelir de Burhan Doğançay Müzesi'ne aktarıldı. Jumbo'yu 2014'te satın alan Karaca Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karaca ve Jumbo Genel Müdürü Sami Hotak ile davette sohbet ettim. Öğrendim ki fincanlar, Karaca'nın ünlü incili serisinden üretilmiş, Sunset'le işbirliği de devam edecek.