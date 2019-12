ŞELALE KADAK

Havaların 15 derecenin altına düşmediği bir kış mevsimi yaşarken hepimiz çocuklarımızın yaşayacağı dünya için şimdiden büyük endişe yaşamaya başladık. Gezegenimiz uzun bir süredir alarm veriyordu ama ne yazık ki en çok kirleten gelişmiş ülkeler başta hiçbir ülke doğru dürüst dikkate almadı. Şimdi iş işten geçmek üzereyken büyük şirketlerde özellikle plastik konusunda büyük bir uyanış başladı. Önceki gün bir güzel haber de Mercedes-Benz Türk'ten geldi ve şirket genelinde tek kullanımlık plastik kullanımını durdurma kararı aldıkları açıklandı. Bu karar 350 bin pet şişe ve yaklaşık 15 milyon plastik kullanımlı bardağın kullanılmaması anlamına geliyormuş. Cam bardak ve cam şişe kullanımına geçeceklerini söylüyor Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün. Üstelik de bu haberi verirken, "Yedinci Kıta'ya ihracatı durduruyoruz" diyerek çarpıcı bir vurgulama yapıyor. Biliyorsunuz Pasifik Okyanusu'ndaki plastik çöp yığınları öylesine büyüdü ki 3.4 milyon metrekare genişliğe ve 7 milyon ton ağırlığa ulaştı ve dünya genelinde 'yedinci kıta' adını aldı. Bu ürkütücü kıtadan tümden kurtulmanın bir yolu var mı bilmiyorum ama buraya ihracatı hakikaten durdurmak hepimizin elinde. Öğreniyorum ki Mercedes-Benz Türk 2018 yılında StartUp kazananlarından olan Biolive ile de bio bozunur ürünlere yönelik bir işbirliğine gitmiş. Pilot olarak seçilen Hoşdere Otobüs Fabrikası'nda bu bardaklar 450 mavi yaka çalışana dağıtılacakmış. Umarım 2020'de bu tarz örnek projeler tüm şirketlere yayılır.

***

Şahane bir gençlik projesi I ME CE!

Bu ülkenin kabına sığamayan gençlerinin hayata geçirdiği projeleri gördükçe, geleceğe ilişkin umudum daha da artıyor. Yaşları 18 ile 22 arası değişen Efe Göle, Esra Önel ve Mina Gürsel Tabanlıoğlu, ismini I ME CE koydukları bir projeyi hayata geçirerek ve 'açık çağrı' yaparak 40 sanatçının, 15 gönüllü ile birlikte 46 gün boyunca Hub İstanbul'a ait 3 bin 883 metrekarede sanatçal çalışmalarını yapmalarına imkan tanıdı. Atölye çalışması tamamlanınca önceki akşam 40 sanatçıya ait sergi ve performanstan oluşan sergi sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Dündar Hızal'ın danışmanlığında yola çıkan gençler, sanatçılar ve sanatseverlere İstanbul'da alternatif bir etkileşim alanı tanıma fikriyle yola çıkmış. Sergi adeta bir bienal tadında olmuş. Mina Gürsel Tabanlıoğlu, "Öyle bir amacımız olmamıştı ama" dese de performans ve eserler böyle bir izlenim uyandırıyor. I ME CE, Hub İstanbul'un mekanında geçici, sergi sadece 10 gün açık. Tabanlıoğlu, "Beyoğlu'nda bir mekan arıyoruz, çünkü hem atölyemiz devam edecek hem de bir Avrupa projesine hazırlanıyoruz" diyor. İstanbul'un her köşesinde her an karşılayabileceğimiz sanatsal alanlar yaratmak için harekete geçen gençlerin yolu açık olsun.