ŞELALE KADAK

Uzman Eczacı, girişimci Mahmut Bilgiç tarafından kurulan Neutec İlaç'ın üretim tesislerini görmek için hafta başı Sakarya'daydık.

Bilgiç, Türkiye'de Arçelik ve Vestel'in ardından en çok patente sahip 3'üncü kurum olma özelliği taşıdığını söylediği Neutec İlaç'ın 4 üretim tesisini gezdirdi. Özellikle başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünyaya ihracatını yaptıkları ve tüm inovasyonu ve araştırmageliştirme faaliyeti kendileri tarafından yapılan inhaler ürünlerin yani Astım ve KOAH gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan jenerik bir ilacın serüvenini bizzat üretimin yapıldığı yerde anlattı.

Neutec, Avrupa ve ABD gibi regüle pazarlarda ilaçları ruhsatlandırmak için çok uluslu bir firma ile anlaşmış. AB pazarına şirketin ilaçları ihraç edilmeye başlamış. Şu anda ABD pazarı için de ilacın ruhsatlandırılmasının son aşamasına geldiğini Mahmut Bilgiç'ten öğreniyoruz.

Ancak Bilgiç bununla da yetinmiyor ve şu anda ABD'de üretim yapmak için New Jersey'de bir Alman şirketiyle birlikte tesis açmanın hazırlığını yapıyor. Bilgiç, 2020 yılında Çin'de Çinli ortaklakla birlikte bir yatırıma girişeceklerinin müjdesini veriyor.

"İlaçta kuşkusuz hammadde de çok önemli ve biz bazı ilaçların hammaddesini de üretir hale geldik" diyen Mahmut Bilgiç, İstanbul'da yer alan AR-Ge merkezinde lisans ve doktora seviyesindeki kimyacı ve eczacılardan oluşan ekibin çalışmaları sayesinde yeni patent alma konuunda çok iddialı bir hale geldiklerini ve pek çok ulusal ve uluslararası ilaç ruhsatlalarının da sahibi olduklarını söylüyor.

27 yılda 49 ülkeye ilaç ihracatı yapar hale gelen Neutec, ABD ve Çin gibi ülkelerde yerinde üretim yapma yolunu da seçerek, o ülkelerde yerli üretime yapılan pozitif ayrımcılıktan faydalanmak istiyor.

Yapılan araştırmalar dünya ilaç pazarının bugün 1.1 trilyon dolara ulaştığını gösteriyor ve bu pazarın yüzde 10'unu da jenerik ilaçlar oluşturuyor. Genelde bir ilacın patent süresi 20 yıl olduğundan, bu süre dolunca Neutec gibi ilaç üreticileri o ilaçların jeneriğini üretmek için harekete geçiyor ama Mahmut Bilgiç epey meşakkatli olan bu sürecin bir hayli yorucu olduğunu, Türkiye'de yeni bir jenerik ilaç çıkartmak için ruhsatlandırma aşamasında bürokratik engelleri aşmakta çok güçlük çektiklerini de söylemeden edemiyor.

Bilgiç'e göre ilaç bir ülkenin güvenliğini ilgilendirecek kadar önemli bir mesele ve ithal ilaçlarda patlama yaşanıyor. Oysa pek çok ilacın jeneriği Türkiye'de üretilebilir. İlaç sektörü bu kabiliyete sahip. Bilgiç, yerli jenerik ilaçların önünün açılması için ise sektörün güç birliği yapmasının ve Ankara'nın da destek vermesinin şart olduğu görüşünde.