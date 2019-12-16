ŞELALE KADAK

Türkiye’nin gözbebeği Bodrum’da denetimde yıkımına karar verilen ilk projenin sahibi konuştu

Türkbükü ve Gündoğan'ın arasında yer alan Küçükbük Koyu'nda kaba inşaatı bitince adeta bir mezarlığı andıran beton yığını, kamuoyunun büyük tepkisini çekmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Bodrum'daki denetimde biraz da konumu itibariyle ilk göze batan proje BESA Grubu tarafından yapılan The BO Viera projesiydi. Binalar arasında 6 metre boşluk olması gerekekiren, Besa adeta betonu sıvamıştı. Kuşkusuz sadece BESA'nın projesi değil, anlı şanlı pek çok inşaat şirketinin doğayı bozan, güzelim Bodrum'u yaşanamaz hale getiren pek çok proje de kaçak bölümleri olmasına rağmen yoluna devam etmişti.

Neyse ki bu yaz hepimizin vicdanlarını rahatlatan gelişmeler yaşandı. Yıkım emri verildikten ve projelerin revize edilmesi şartı getirildikten sonra belki de ilk kez bu kapsamda büyük yıkımlar ve projelerde çevrenin ilk kez bu kadar ön plana çıkarıldığı büyük bir değişiklik yaşandı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kayseri'de bir toplantıda konuşma fırsatı yakaladığında, Erdoğan'ın 'Niye böyle yaptın' sorusuna, "Yaptık işte. Hatalıyım. Hatamı düzelteceğim" diyerek hatasından dönen Besa Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci ve oğlu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Efe Bezci, aralarında benim de olduğum bir grup gazeteci ile bir araya geldi.

T oplantıda çok heyecanlıydı Salih Bezci. Beton yığınını nasıl yıktıklarını ve yerlerine nasıl ağaçlar diktiklerini anlatmak için sohbet sırasında defalarca Bodrum'a görüntülü bağlandı, projenin olduğu yerde defne ağaçlarını, begonvilleri, zeytin ve limon ağaçlarını gösterdi.

Bezci, "Mimar olduğunu öğrenince çok daha fazla şaşırıyorum. Nasıl böyle doğayı hiç sayan proje yaptınız? Siz böyle bir manzaranın karşısına geçip, oturabilir misiniz mesela" diye sormaktan kendimi alamadım.

Bezci, "Hatamı kabul ediyorum. Evet Bakan bey ilk benim projemi gösterdi. Fırçayı yedik ama üst mahkemelere gitmek yerine projeyi üç dört kez revize ettik ve konut sayısını 108'den 54'e indirdik. Planlara göre binaların arasında 6 metre mesafe uygunken, biz daha da ileri gittik ve 25 metre mesafe bırakıp, tamamen ağaçlandırdık" diye anlatmaya koyuldu.

Arada oğlu Efe Bezci söze girip, bölgenin makilik olduğunu söyleyince, "Biz o makilik doğaya bakmayı seviyoruz. İlla betona mı dönüşsün her yer" demekten kendimi alamadım. Efe Bezci de 11 Kasım 2019'da yani Milli Ağaçlandırma Günü'nde projenin olduğu yere 5 bin 500 ağaç diktiklerini, bugüne kadar toplamda 10 binin üzerinde ağaç dikimi yaptıklarını ve proje bittiğinde 100 bin ağacın bölgeye dikilmiş olacağını ve konutların ağaçlardan görünmeyeceğini söyledi. Salih Bezci sözü alıp, mecburen yapılması gereken duvarlara da daha önce düşünmedikleri saksılık duvarları yaptıklarını anlattı.

Ankara'da daha önce iki alışveriş merkezi yapan ve binlerce konutluk projeler yapan Besa'nın 200 milyon dolarlık Bodrum projesinde 3 katlı evler iki kata indirilmiş.

Salih Bezci, "Büyük ders aldık. Damdan düşen bilir halimizi. Bodrum'da kaçak olmayan yapı yok, herkesin ders alması lazım" diyor. 150 dönüm arazi üzerinde yer alan projedeki 85 odalı otel için Besa Grup, Hilton Grubu'nun üst segment markası Curio ile anlaşmıştı.