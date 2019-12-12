ŞELALE KADAK

Yıl sonu buluşmalarında önceki gün durağımız Akbank Genel Müdürlüğü'nde Genel Müdür Hakan Binbaşgil ve Murat Göllü liderliğinde kurumsal sosyal sorumluluk ve gönüllülük projelerini yürüten ekipti.

Evet ekonomik açıdan zor geçen bir yıldı 2019 ve herkes üstesinden gelmek için büyük bir çaba gösterdi ve ne güzel ki bu yıl iyilik projelerine de sosyal sorumluluk projelerine de harcanan parada kısıntıya gidilmedi, bilakis pek çok şirket söz konusu projeleri daha da büyüttü. Akbank da bunlardan biri...

Masasında 'Hakan Abi seni çok seviyorum' diye başlayan mektubu görünce Genel Müdür Hakan Binbaşgil, tüm ekibi toplayarak Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Sarıbal köyündeki ilk ve orta okula ziyarete gitmiş.

Bankadaki ihtiyaç fazlası malzemeleri taleplere göre okullara gönderen Akbank'a, Sarıbal köyündeki okula gönderdiği bilgisayarların ardından, minik öğrenciler tarafından mektuplar gelmeye başlamış. Hakan Binbaşgil ve ekibi de gelen duygu dolu mektuplara, bizzat bu okula giderek karşılık vermek istemiş.

Kalpten yapılan bu iyilik projeleri için Binbaşgil, "Bizler için geleceğin Türkiye'sini yaratmak, bankacılığın çok daha ötesinde önemli bir sorumluluk" diyor.

Tiyatroya Akbank Çocuk Tiyatrosu ile 47 yıldır, çağdaş sanatın gelişimine Akbank Sanat ile 26 yıldır, Contemporary İstanbul'a 13 yıldır, müziğe Akbank Caz Festivali ile 30 yıldır, film festivaline Akbank Kısa Film Festivali ile 16 yıldır kesintisiz bir şekilde destek veren banka, girişimciliğin önünü de Endeavor Türkiye ortaklığıyla açıyor.

En güzeli de 2012'den bu yana sayıları 1000'e ulaşan Akbanklı Gönüllüler'in ülke çapında yürüttüğü projelerle binlerce insana dokunan iyiliklerin bir parçası olmaları galiba. Öğreniyorum ki, son İstanbul Maratonu'nda Akbank Redrunners Koşu Takımı en çok bağış toplayan 6'ncı takım olma başarısını göstermiş.

Bu yıl Darüşşafaka Vakfı için toplanan bağışlar daha önce Toplum Gönüllüleri, Türk Eğitim Vakfı, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı ve Tohum Otimiz Vakfı gibi sivil toplum kuruluşlarına iletilmiş ve 8 bin bağışçıdan 500 bin liralık bağış toplanmasına vesile olmuş. Bankanın başlattığı Şehrin İyi Hali projesi de üniversiteli gençleri büyük bir hızla gönüllülüğün içine katmayı başarmış. Binbaşgil, bu yıl 12 bin gencin bu projelerde yer almak için başvurduğunu ve ilk başvuran 3 bin gönüllü gencin 13 sivil toplum kuruluşu işbirliğiyle 25 farklı ilde 100'e yakın projede gönüllü yer almasının önünün açıldığını söylüyor.