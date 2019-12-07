ŞELALE KADAK

Bir taraftan 3 milyon 500 binin üzerinde Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye, öte yanda 'tanımadığı bir kimseye yardım etme' söz konusu olduğunda 145 ülke arasında 113'üncü sırada olan bir Türkiye...

İnanması zor gibi ama gerçek böyle. Evet, herkes kendi çapında bazı iyilikler yapıyor olabilir ama araştırmalara bakınca durumumuz hiç de parlak değil. Dünya Bağışçılık Endeksi'nde 145 ülke arasında 'hiç tanımadığı bir kimseye yardım etme' konusunda Türkiye'nin listenin altlarında olduğunu ve de şaşırtıcı bir şekilde Endonezya, Liberya ve Kenya'nın en üst sıralarda olduğunu önceki gün Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı'nın yaptığı gönüllülük konuşmasını dinlerken öğrendim. Gördük ki hayırseverliğin daha zengin ülke olmakla falan da bir ilgisi yok.

Yukarıda sözünü ettiğim araştırmanın sonucunda hayal kırıklığına uğradığınızı biliyorum ama konferansta gördük ki Türkiye'de etkileyici iyilik projelerine imza atan gencinden yaşlısına çok da güzel insanlar var. İşte onların varlığı da içimizdeki umudu besleyip duruyor.

Dr. Kerem Dündar'ın gönüllüğünün nasıl sonradan öğrenilebileceğine ilişkin harika sunumunu dinledikten sonra umudumuzu yeşerten üç sivil toplumcu Türk ile yakından tanışmak da önceki günün en güzel şansıydı.

Yalova'nın bir köyünden Robert Kolej'i kazanarak büyük bir başarıya imza atan Mine Ekinci'nin daha o yıllarda başkalarına yardım etmek için art arda nasıl sivil toplum kuruluşlarına girip çalıştığını ve üniversite sınavını kazanmasına rağmen bir yıl geç başlayıp, o yıl Fransa'nın bir köyünde gönüllü bir projede çalışarak hayatına nasıl anlam kattığını duyunca, insan kendi yaptıklarını çok az buluyor. Ekinci, ardından Harvard Üniversitesi'nde master yapıyor ve o sırada da köy öğretmenleriyle iletişime geçmeyi ihmal etmiyor ve sonunda Köy Okulları Değişim Ağı'nı kurarak, bu okullarda öğretmenlik yapacak öğretmenlerin ve köy okulu öğrencilerinin hayatlarına çok önemli dokunuşlar yapıyor. Aynı şekilde Mardin'den gençlik çalışanı Robin Askar'ın, çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için bakkal dükkânına koyduğu hikâye kitaplarını okuyan çocuklara çikolata, şekerleme vererek teşvik eden Kanber Bozan nam-ı diğer 'Kanber Amca' müthiş güzel iyilik hikâyeleriyle karşımıza çıktı, hepimize umut oldu.

Özetle Sabancı Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Birimi Yöneticisi Zeynep Bahar Çelik'in de katılımıyla harika projeleri ve hikâyeleri dinleyerek geçirdik. Türkiye gönüllüğe harcanan zaman konusunda 145 ülke arasında 126'ncı sıradaymış. Bu güzel hikâyeleri dinledikçe bu sıralamanın 2020'lerden itibaren değişmesini umuyorum.