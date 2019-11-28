ŞELALE KADAK

Bankacılığın nasıl hızla değiştiğini son zamanlarda birbiri ardına buluştuğum banka genel müdürleri ve üst düzey yöneticilerin konuşmasından çok daha net görmeye başladım.

HSBC Genel Müdürü Selim Kervancı masaya oturduğunda yüzünde yeni aldığı güzel bir haberin sevinci vardı. Hayrola ne oldu deyince, "Az önce İstanbul Maratonu'nda en çok bağış toplayanlar açıklandı.

Ben 13'üncü olmuşum" dedi.

Bu cümle Kervancı için ne kadar müthiş ise benim için büyük bir hayal kırıklığı oldu.

Çünkü ben de maratonda oğlumla birlikte koştum ama hem bağış sayfamı son gün açtığımdan hem de tüm adres defterime 'bağış yapın' notunu göndermediğimden Tohum Otizm Vakfı için topladığım bağışta hedefime ulaşamadım.

Oysa Selim Kervancı, Türkiye Alzheimer Derneği için koşup 86 bin lira bağışı derneğe kazandırmayı başarmıştı.

Türkiye'de faaliyet gösteren en büyük yabancı bankalardan birinin tepe koltuğunda oturan bir yöneticiyle sohbet, iyilik projeleriyle başlayıp iyilik projeleriyle bitiyor.

Kervancı, "Banka olarak da odağında çevre, eğitim ve girişimcilik olan sürdürülebilirlik projelerine fon sağlıyor ve çalışanlarımızın gönüllü katılımıyla bu projeleri destekliyoruz" diyor. Öğreniyorum ki, HSBC çalışanları 16 saat herhangi bir gönüllülük projesine katılınca bir gün izin hakkı da elde ediyor.

HSBC global olarak tüm dünyada 2025'e kadar sürdürülebilirlik projelerinin finansmanına 100 milyar dolarlık fon hedefi koymuştu. Bugüne kadar 27 milyar dolarlık yeşil bono ve krediye ulaşmışlar. Kervancı, Türkiye'de de yeşil kredi ve bono için çalışmalar yaptıklarını, ilk yeşil bonoyu kendilerinin verdiğini hatırlatıyor ve sosyal girişimciliği desteklemek için start up'lara yeşil kredi vererek finansman desteğinde bulunduklarını anlatıyor.

Toplum Gönüllüleri Vakfı ve TOÇEV gibi sivil toplum kuruluşları ile eğitime çeşitli katkılarda bulunan HSBC'nin Koç Üniversitesi'nin Anadolu Bursiyerleri Programı'nı da 2 yıldır desteklediğini ve 4 başarılı öğrencinin HSBC bursuyla 5 yıl üniversitede okumaya başladığını öğreniyorum.

Kervancı 8 yıldır HSBC'nin küresel çapta yürüttüğü 'Su Programı' kapsamında, çevre bilincinin artması için Doğal Hayatı Koruma Vakfı ile birlikte çölleşme ve kuraklıkla mücadele için Aydın'ın Haydarlı Köyü'nde Yağmur Suyu Hasadı yaptıklarını anlatıyor. Köylüye yağmur suyunu toplama metotlarını öğreten HSBC, bu kapsamda 134 ton yağmur suyunun toplanmasını ve ihtiyaçlarda kullanılmasını sağlamış. 2020'de bu miktarın 650 tona çıkması hedefleniyor.

Ez cümle, dünya çevre kirlilikleri ve tükenen kaynaklarla alarm verirken, bankacısından köylüsüne herkeste bir uyanma başladı.