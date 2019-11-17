ŞELALE KADAK

Yüz binlerce Türk taraftarı olan Almanya'nın birinci ligi Bundesliga'nın önde gelen futbol takımı FC Schalke, Kiğılı marka takım elbiselerle boy göstermeye hazırlanıyor.

Cannes'daki MAPIC fuarında Türk markaları birbiri ardına başta Avrupa olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki AVM'lerde mağaza ve çok katlı mağazalarda ise satış noktaları açmak üzere yeni görüşmeler yaptı, kimileri sözleşmelerini de fuar sırasında imzaladı.

İHKİB ve Birleşmiş Markalar Derneği'nin işbirliğiyle MAPIC'te 9 Türk markası da Ticaret Bakanlığı tarafından desteklendi ve Turkishbrands standında birlikte tanıtıldı.

İşte Türk kahvesi eşliğinde yapılan anlaşmalara da tanıklık ederken, erkek konfeksiyon markası Kiğılı'nın Genel Müdürü Hilal Suerdem'den markanın büyük Almanya planını da öğrenme fırsatı yakaladım.







Bu yıl yaklaşık yüzde 20 büyüyen Kiğılı, Almanya'da merkez ofis ve show-room açıyor ancak mağaza açmak yerine ülkenin yüzlerce şubesi olan çok katlı mağazalarının içine geniş metrekarelerde satış noktası olarak yerini almak için anlaşmalar yapıyor. Gereksiz maliyetlerden kurtulmak bir yana Hilal Suerdem bir anda 50 çok katlı mağazanın içine birden girme şansı yakaladıklarını söylüyor.

Hilal Suerdem, "Erkek giyiminde bizim gibi esnek, yenilikçi markalara ihtiyaç duyuyorlar ve biz de daha markayı Almanya ile tanıştırmadan önce oranın en güçlü spor takımlarına sponsor olarak büyük tanıtım yapıyoruz" diyor. Öğreniyorum ki Kiğılı şu günlerde Düsseldorf'un buz hokeyi takımıyla da sponsorluk anlaşmasında sona gelmiş durumda. Hilal Suerdem, Avrupa'ya Almanya'dan açılacaklarını, takımların yüz binlerce Türk taraftarının kendileri için büyük fırsat olduğunu söylüyor.



Damat yolu açtı!

Kuşkusuz bu konuda en hızlı hareket eden Türk markası D'S Damat oldu ve üç yıl önce İspanya'nın birinci liginde Deportivo Alaves'li sporcuları ve yöneticileri giydirerek ses getirdi. MAPIC'te şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Osman Arar ile sohbet ederken öğreniyorum ki Damat bu yıl toplamda yurtiçi ve yurtdışında 420 mağazaya ulaşacak. Markalı ihracatın kilogram fiyatını 50 ila 70 dolara kadar çıkmasına en büyük emeği veren D'S Damat, fuarda yeni ülkeler ve alışveriş merkezleri için de bir çok yeni bağlantı gerçekleştirdi.

Çocuk markasında güzel bir boşluğu dolduran B&G Store'un kurucusu Seyidullah Nebati ve AVVA'dan Volkan Atik, markalı ihracatta katma değeri yüksek konfeksiyon markalarının yaptığı büyük katkıdan söz ederken, "Artık ayrı bir kategoride değerlendirilmemizin vakti geldi de geçiyor, biz kg ihracat fiyatını çok yukarı çektik" diyerek Ankara'ya mesaj veriyorlar.



Ticaret Bakanlığı desteği!

MAPIC'te hem İHKİB adına hem de İpekyol adına yer alan Nejdet Ayaydın, fuarda katılımcı firmalara Ticaret Bakanlığı'nın sağladığı finansmanın önemine değiniyor ve önümüzdeki yıllarda Turkishbrands'in daha da büyük bir alanda yer alması için çalışacaklarını söylüyor.

Ayaydın, İpekyol olarak ise 2019'da sadece Türkiye'de değil tüm dünyada bir çalkantı yaşandığını ancak yine de kendilerinin hedeflerini tutturduğunu söylüyor. Ayaydın, "2020'den ümitliyiz. Bu yılı yüzde 25 büyüme ile kapatıyoruz. Yurtdışı büyümemiz iyiydi, içerde ise Orta Doğulu turistler sayesinde satışlarımız çok iyi oldu" diyor. Öğreniyorum ki 250 mağazaya ulaşan İpekyol, yurtdışında ulaştığı 47 mağazanın 17'sini bu yıl açmış. Ayaydın, en büyük heyecanlarının Rusya pazarına Moskova'da 5 İpekyol mağazası açarak giriş yapmak olduğunu da söylüyor.