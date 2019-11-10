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ŞELALE KADAK
10 Kasım 2019, Pazar ŞELALE KADAK

Austrian Post AG kesenin ağzını nasıl açtı?

Sıfır sermayeyle nasıl güzel bir marka ortaya çıkarılacağının en güzel örneğini 'nin belki de ilk uyku markası Nanu'nun kurucusu Nazmiye Sabuncuoğlu Arslantürk verdi.
Bugün 10 Kasım. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü. Bugün bu köşede Atatürk'ü özlem ve minnetle anarken, onun açtığı yolda ilerleyen Türk kadınlarının iş dünyasında nasıl güzel rol model olduğunu, girişimcilik alanında nasıl güzel hikayeler yazdığını da anlatmak istedim.
Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkını bir çok gelişmiş ülkeden dahi önce verilmesine öncülük eden, eşitliği için Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu ilk günden itibaren en ciddi adımların atılmasını sağlayan Atatürk sayesindedir ki bu ülkede kadınlar hiç bir zaman ikinci sınıf olmadı. Tabii ki kadın erkek eşitliğinde daha gidecek çok yolumuz var ama iş hayatında kadınların giderek güçlenmesi hepimize umut veriyor.
reklam sektöründe çalıştıktan sonra Türkiye'de bebek ve uyku üzerine bir boşluğu fark ederek 2010 yılında kendi işini kurmaya karar veriyor. Reklamcılık kariyerine 2013'te son verip, sıfır sermaye ama güzel bir iş fikri ve banka kredisiyle, Nanu Bedtime ismini verdiği markayla alerji yapmayan yüzde 100 pamuk pijamalar, battaniyeler, tülbentler üretmeye başlayıp önce online satışa başlıyor ardından ilk mağazayı açıyor ve bugün çocuk mobilyasına da girerek ürün gamını genişleterek büyüyor.
Marka çok genç olmasına henüz daha yeni mağazalaşmaya başlamışken Avusturya'nın posta ofisi Austrian Post AG'nin davetiyle bu yılın başında Viyana'daki yeni açılan bir 'de mağaza açması için anlaşma sağlanıyor. İşin güzel yanı şu ki sırf Nanu markası AVM'de yer alsın diye AG, bir çok maddi teşviği de gönüllü olarak Nanu için üstleniyor.
Nazmiye Sabuncuoğlu, Aras Kargo'nun da ortağı olan Austrian Post AG'nin sahibi olduğu üç katlı AVM'yi Viyana'nın ilk anne,bebek ve çocuk ürünleri odaklı bir alışveriş merkezine dönüştürmek istediğini ve Nanu markasından çok etkilendiklerini söylüyor. Sırf Nanu Viyana'ya gitsin diye Avusturyalı şirket sadece tüm mağaza inşaat ve dekorasyon maliyetlerini, gümrük, nakliye ve diğer masrafları karşılamayı kabul etmemiş, aynı zamanda ilk yıl kira almayacağını ve iki yıl boyunca negatif nakit akışı koruması sağlayacaklarını da beyan etmiş. Sabuncuoğlu, yani olası nakit açıklarını da Post AG'nin karşılayacağını söylüyor.
Sabuncuoğlu, 'dan başlayarak dünyanın ilk uyku markası olarak beş yıl sonra 125 satış noktasına ulaşmayı hedeflediklerini anlatıyor ve hedeflerinin Türkiye'nin yanı sıra , , , , ABD, Jayonya, ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde büyümek olduğunu söylüyor. 45 kadın girişimcinin markasını da Nanu'da satışa koyarak kadın girişimcilere destek veren Nazmiye Sabuncoğlu'nun yolu açık olsun.

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