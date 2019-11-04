ŞELALE KADAK

Sorumlu Bankacılık Prensipleri! İki ıl önce Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans İnisiyatifi çatısı altında bir araya gelen bankalar pozitif değişim yaratma konusunda tamamen gönüllü bir söz birliği yapmışlardı. İki yıllık çalışmanın ardından ortak bir yol haritası oluşturulmuş ve eylül ayında da aralarında Garanti BBVA'nın da bulunduğu tüm dünyadan 130 banka, 6 prensipten oluşan Sorumlu Bankacılık Prensipleri'ne imza atmıştı.

Bu hafta Garanti BBVA Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin ile bir araya gelip, yeşil krediye kadar uzanan yeni bakış açısıyla neler yaptıklarını ve nasıl bazı projelere kredi vermeyi reddettiklerini konuştuk.

Edin, öncelikle finans sektörünün sanayi devriminin ardından kurulan sınırsız tüket-at döngüsünün tam ortasında yer aldığını hatırlattı bize tabii. "Bizler ekonomik aktivitelere aracılık ederken, her gün milyonlarca müşterimizin kararlarını etkileyen bir konumdayız" demesi bu sebepten. Ne güzel ki artık bankaların tepe koltuklarında oturanlar da Dünya Ekonomik Forumu'nun iş dünyasını en çok etkileyecek 10 riskin 6'sının salt çevreyle ilgili olduğu ve en başta da iklim değişikliği, su krizi, aşırı yağışlar gibi hava olaylarının geldiğinin anlatıldığı 2019 raporu başta gelen uyarıları çok dafa fazla dikkate alıyor. Düşünün ki biz gazetecilerin banka yöneticileriyle buluşmalarındaki konular da artık bu önemli alanlara evrildi.

Küresel çapta yukarıda sözünü ettiğim prensiplere imza atan bankaların aktif büyüklük oranlarına bakınca tüm sektörün üçte birini yani yaklaşık 47 trilyon dolara tekabül eden bir büyüklüğü görmek de ayrıca güzel. Ebru Dildar Edin'den öğreniyoruz ki Garanti bugüne kadar sırf çevre ve sosyal kriterlere uymadığı için 10'a yakın projeye kredi vermeyi reddetmiş. Banka sadece müşteri için değil kendisi borçlanırken de bu tarz krediler önlerine sorun olarak gelebileceğini artık düşünmeye başladı çünkü. Reddedilen projeler arasında kömürü görmek şaşırtıcı olmayabilir ama yenilenebilir enerji alanında da kriterlere uymayan projeleri reddettiklerini görmek gelecek adına umut veriyor.

Garanti BBVA'nın verdiği ilk yeşil kredi tutarı 11 milyon dolarmış. Bugüne kadar verilen yeşil kredi tutarı da 60 milyon doları bulmuş. Yeşil krediyi alan firmalar arasında Zorlu, Akfen gibi şirketler yer alıyor. Ebru Dildar Edin, şimdi artık imza attıkları bildirgeye reel sektörden CFO'ları da dahil ettiklerini söylüyor. Bu arada ne güzel ki banka krediyi verip de kenara çekilmiyormuş artık. Çevre başta kredi için koyulan şartlara, proje hayata geçerken her kademede uyulup uyulmadığı da sürekli teftiş ediliyormuş.

Öğreniyoruz ki Garanti BBVA, 2018 yılında uluslararası finansal kuruluşlardan tahvil/bono ihtiyaçları ve krediler kapsamında 162 milyon dolar tutarında fon sağlamış. Yeşil Bono, Yeşil Mortgage ve kadın girişimcilerin finansmanıda kullandırılmak üzere ihraç edilen Sosyal Bono'lar ile bankacılıkta bambaşka bir yol haritası oluştuğu artık çok açık.

Yeşil ve sürdürülebilir ürünler yeni normalimiz olurken, dilerim bu önemli prensipler Türkiye'de sadece 6 banka tarafından değil, tüm kamu ve özel bankaları tarafından imzalanır ve çok daha umut verici bir dönem başlar.