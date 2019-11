ŞELALE KADAK

Siz bu satırları okurken 12 yaşındaki oğlum Ömer ve iki yeğenim Damla ve Efe ile birlikte Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nun 8 km'lik halk koşusunda olacağım.

Bizim ekip Tohum Otizm Vakfı yararına koşacak.

Ne güzel ki, hemen hemen bütün iyilik projelerini maratonda göreceğiz ve hem vakıflar, dernekler için para toplanacak hem de dünyanın en güzel spor aktivitelerinden biri yaşanacak.

106 ülkeden 37 bin sporcunun katılacağı maratonun 15K kategorisinde 33 bin sporcunun katılımı ile de Türkiye'nin en çok sporcu ile koşulan yol yarışı olarak tarihe geçeceği söyleniyor.

Hep söylüyorum, Türkiye kültür, sanat ve spor alanında atacağı adımlarla ülke algısını yukarılara çekecek. Ne kadar çok bu alanlara yatırım yapmayı başarabilirsek, o kadar mutlu bir Türkiye inşa etmiş olacağız.



Olimpiyatlara milli hazırlık!

Geçtiğimiz hafta sonu da Sportive'in CEO'su Zeynep Selgur'un davetiyle, 11'inci Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampionası'nı izlemek üzere Bodrum'daydım.

Çeşitli yaş kategorilerinde 1.400'ün üzerinde yarışçı vardı ve 5 dünya şampiyonu da bu vesile ile Türkiye'ye gelmişti.

Sportive'in Türkiye temsilciliğini yürüttüğü Arena'nın isim sponsorluğundaki yarışta kadınlarda dünya şampiyonu Angela Maurer, erkeklerde ise Emre Erdoğan birinci oldu. Şampiyonanın Işık Yolculuğu Gece Yarışı ise başlı başına görsel bir şölen gibiydi. Yüzücülerin ışıl ışıl ateş böceklerini andıran görüntüsü herhalde Bodrum'u ekim sonunda dünyaya daha güzel tanıtamaz diye düşündüm.

Burada da Dünya Şampiyonu efsane Angela Maurer birinci, Ukraynalı Dünya ve Avrupa Şampiyonu yüzücü Irina Bolshakova ikinci, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanan Türk triatlet Esra Gökcek üçüncü olarak tamamladı.

Erkeklerde ise Türk yüzücü Halim Lafçı birinci olurken, Hollanda'dan Lucien Smiths ikinci, Dünya Şampiyonu Petar Stoychev ise üçüncü oldu. En güzeli de şampiyonanın en zorlu etabı olan 10k Maratonu'nda Türk yüzücülerin öne çıkmasıydı.

16 yaşındaki Şehran Kartal 2 saat 23 dakikalık derecesiyle en yakın rakibinin 10 dakika önünde birinciliğe yüzerken, Manş Denizi'ni geçen geçen iki kadından biri olan Bengisu Avcı bu etabın kadınlar arasındaki birincisi oldu. Sahi kaçımız daha önce Bengisu Avcı ya da Türk triatlet Esra Gökcek adını duyduk? Demek istediğim rol model kadın ve erkek sporculardan daha çok söz etmemiz gerekiyor galiba. Ne güzel ki olimpiyatlara hazırlanan triatlet Esra Gökçek markalarıyla destek oluyor. Zeynep Selgur, Final Four oynayan Anadolu Efes'in sporcuları dahil olmak üzere Türkiye'de birçok kulübün oyuncularının formalarını Sportive'ın hazırladığını ve şu anda Tokyo Olimpiyatları'na gidecek sporcuların formaları için de Spor Bakanlığı ile görüştüklerini söylüyor.

Ez cümle Sportive gibi her yıl spora daha çok yatırım yapan, genç sporcuları markalarının yüzü yaparak teşvik eden, yarışlarını destekleyen ve yerli üretimi öne çıkaran markaların çoğalmasını dileyelim.