ŞELALE KADAK

Yaklaşık 200 milyon dolarlık ek yatırım yapan ve Malatya'daki tesislerde üretim kapasitesini iki katına çıkaran Çalık Denim, 2020 yılında yüzde 100 yerli pamuk kullanmaya hazırlanıyor. Nasıl mı? Çalık Denim Genel Müdürü Fatih Doğan, özellikle konfeksiyondaki üretimin yavaş yavaş Malatya'ya doğru kayarken, yerli ve de kaliteli pamuk konusunda pazarı hareketlendirecek önemli gelişmelerin de müjdesini veriyor.

Hali hazırda Türkiye'nin yıllık pamuk tüketimi 1.5 milyon ton. Son yıllarda GAP projesiyle toplam kapasite milyon ton civarına yaklaştı ancak verimlilikten dolayı üretimde kullanılan yerli pamuk 700 bin ton civarı. Yani Türkiye ihtiyacı olan kalan yüzde 50'yi ithal ediyor.

Doğan, ihtiyaç duyulan kaliteli pamuğun 300 ila 400 bin tonunun ABD'den ithal edildiğini hatırlatarak, "Düşünsenize ABD'ye tarım ülkesi diyebilir miyiz? Oysa ABD dünyanın en büyük pamuk üreticisi yani Türkiye'nin de pamuğu stratejik bir ürün olarak desteklemesi gerekiyor" diyor.

İşte bu önemli ihtiyaçtan yola çıkan Çalık Holding'te öğreniyorum ki Mahmut Can Çalık harekete geçiyor. Enrich Cotton adıyla Malatya'da bir pamuk işleme tesisi kuruyor. Uygun bir finansal modelleme yapılarak, çiftçilerle ortak hareket etmenin yolunu bulan Enrich Cotton'da, çiftçilere ne tür pamuk talep ediliyorsa o pamuğun üretilmesi için önce eğitim veriliyor, ardından da çiftçiler o tohumlara yönlendiriliyor. Fatih Doğan, "Biz doğru pamuğu ekip, doğru üretim yapan çiftçilere yüzde 100 alım garantisi veriyoruz. ABD pamuğu ile Türk pamuğu arasında kilo başına 25 centlik bir fark var. Şanlıurfa'da Akkucak ailesi ile bir proje gerçekleştirdik ve burada ABD pamuğunun birebir muadili pamuk üretimi yapılıyor" diyor.

Böylece Çalık, bu yıl kullandığı pamuğun yüzde 80'ini yerli üretim, kalanı ithal kullanabilecek hale gelmeyi başarıyor. Doğan, 2020 yılından itibaren yüzde 100 Türk pamuğuna döneceklerini söylüyor.

Türkiye her yıl ithal pamuk için 3 milyar doları ödüyor ve öyle görünüyor bu ithalattan kurtulmanın yolu hiç de zor değil.