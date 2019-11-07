ŞELALE KADAK

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, en büyük beklentimiz olan eğitim sistemimizdeki aksaklıkları düzeltmek, çocuklarımızı ezberden kurtarıp, düşünen, soru saran, merak eden öğrencilere dönüştürmek için çalışmalarını sürdürüyor ama bir yandan da öğretmen önlükleri gibi önemsizmiş gibi duran ama bana göre çok önemli olan kılık kıyafetlerle ilgili de güzel dokunuşlar yapıyor.

Düşünsenize yeni önlükler ismini bilmediğimiz, bakanlığın talebiyle herhangi bir yerde tasarımı dahi yapılmadan üretilebilirdi ama öyle olmadı.

Bakanlık, Fransa'nın kalbi Paris'te geçtiğimiz ay ilk mağazalarını da açan Dice Kayek markasının kurucusu modacılarımız Ayşe ve Ece Ege kardeşler tarafından tasarlanması için aylar önce girişimde bulunmuştu.

Ege kardeşler, gönüllülük esasıyla hiçbir bedel almadan gömlek tasarımlarını 4 ayda yapmış, ardından da üretimi yine bir Türk markası olan LC Waikiki tarafından gerçekleştirilmişti.

Kumaş içerikleri ve modellerin öğretmenlerin sınıf içerisinde rahat hareket edebileceği şekilde tasarlanan beyaz önlükleri görünce, aklıma 2005 tarihli yazım geldi.

Bilmem bilir misiniz Türk ordusunun üniformaları, Atatürk'ün girişimiyle ilk kez 1930'lu yıllarda moda dünyasının ikonik ismi Coca Chanel tarafından tasarlandı.

O üniformalar biriki kez küçük değişikliğe uğrasa da 1980'lere kadar geldi ve ordu 2005 yılına kadar hiçbir modacıyla üniforma tasarımı konusunda çalışmadı. Ancak 2005 yılında durum değişti.

Teknolojik yenilikleri tasarımlarına yansıtmaktaki ünüyle tanıdığımız Arzu Kaprol'e, Levazım Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndan gelen bir telefon, TSK'nın ilk kez üniforma tasarımında bir modacıyla çalışma isteğini duyurmuştu aslında. Yeni kamuflaj kıyafetlerinin tasarımı da böylece tanınmış bir modacıya emanet edilmiş, Kaprol birçok teknolojik yeniliği de bu kıyafetlere taşımıştı.

Günümüzde tüm iş kıyafetleri modacılar tarafından tasarlanıyor ama bugüne kadar öğretmenlerimizin önlüklerinde modacılara başvurulmamıştı.

İyi ki Ziya Selçuk bu konuda da güzel bir adım attı ve sevgili öğretmenlerimizin önlüklerine de modacılar dokundu.