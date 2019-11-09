ŞELALE KADAK

Dünyayı yeniden keşfetmenin gereğinin olmadığı Borusan Holding'te bir yıllık aranın ardından yeniden anlaşıldı ve bu hafta CEO'luk görevini de yürüten Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kocabıyık, grupta üst düzey yöneticilik yapan Erkan Kafadar'ın 2020 başından geçerli olmak üzere CEO olarak atandığını açıkladı.

Açıkçası, 30 yıldır grupta çalışan ve 1995 yılında genel müdürlük koltuğuna oturduktan sonra uzun süredir CEO'luk yapan Agah Uğur'un belki planlanan tarihten biraz daha erken gruptaki aktif görevinden ayrılıp, yerine grubun kurucusu Kocabıyık Ailesi'nden Ahmet Kocabıyık'ın bizzat kendisinin bu pozisyonu yürüteceğini açıkladığında çok şaşıran grup arasında yer almıştım.

Neden diyecek olursanız şöyle ki kurumsallaşmanın ne kadar önemli olduğunun en az 20 yıldır Türkiye'de de anlaşıldığını düşünecek olursak ve aile şirketlerinin birbiri ardına şirketleri kurumsallaştırmanın, aile anayasasının ve profesyonel üst düzey yöneticilerinin peşine düşmüşken tekrar başa dönmek yani bir aile ferdinin CEO pozisyonuna oturmasını anlayamamıştık.

Üstelik de Borusan gibi kurumsallaşmanın bence en mükemmel örneğinin verildiği ve Ahmet Kocabıyık'ın da bizzat yine kendisinin üst düzey yönetimi son derece özgür bıraktığı bir kurumda bu çok daha kafa karıştırmıştı.

Türkiye'nin en başarılı CEO'larından biri olan Agah Uğur'un ayrılmasının ve kasım 2018'de Ahmet Kocabıyık'ın grupta aktif yönetimin direksiyonuna geçmesinin ardından sadece bir yıl geçti ve hafta başı Kocabıyık, Erkan Kafadar'ı CEO olarak seçtiklerini açıklarken grup çalışanlarına gönderdiği mektupta neden böyle bir karar verdiğini şu cümlelerle açıkladı:

"Değişik zamanlardaki bu iki CEO deneyimim sonucunda gördüm ki bugünkü CEO görevi geçmişe göre daha farklı ve çok daha önemli. Hızlı değişen dünyamızda bu görevin çok büyük sorumluluğu var. CEO'nun verdiği veya onayladığı kararlar; çalışanlarımız, Grup dışında bizimle çalışan iş ortaklarımız ve aileleri ile birlikte 50.000 kişinin hayatını etkiliyor.

Bu kişilerin her yıl refahını arttırmak CEO'muzun en yüce görevi olmalıdır.

Buna paralel 75 yıllık bir kurum olan Borusan'ı önümüzdeki 100 yıla hazırlamak ve 100 yıl sonunda da var olmasını güvence altına almak bence yine aynı öneme sahip. Bu rol, tüm grup şirketleri için en doğru iş stratejilerini geliştirme, değişen dünyada var olabilmek için doğru dönüşüm ve büyüme adımlarını belirleme ve bu vizyonu tüm çalışanları dahil ederek hayata geçirmek için tüm gücüyle çalışmayı gerektiriyor. Erkan, bu görev için doğru bir seçim,"

İlginç değil mi?