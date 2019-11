ŞELALE KADAK

Dünyanın en önemli perakende markaları, AVM yatırımcıları, mimarlar, tasarımcılar, brokerlar ve tedarikçileri bir araya getiren Fransa'nın Cannes şehrindeki MAPIC buluşmasında Türk markaları gövde gösterisi yapıyor. Yatırımcılar bir o yemeğe bir bu yemeğe katılıyor. MAPIC'te Uluslararası Alışveriş Merkezleri Konseyi Başkanı Peter Wilhelm'in adresi de Alıveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği'nin (AYD) ev sahipliğindeki Türkiye daveti oldu.

AYD Başkanı Hüseyin Altaş, Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel ve MAPIC'in Türkiye temsilciliğini yürüten ve tüm organizasyonu üstelenen Alkaş'ın kurucusu Avi Alkaş'ın konuşmasından sonra kürsüye gelen Wilhelm'ın sözleri oldukça dikkat çekiciydi: "Biliyorsunuz MAPIC'te çok davet var. Ancak benim adresim her yıl hem de çok isteyerek sizin davetiniz oluyor. Çünkü perakende markalarınızı inanılmaz buluyorum. Çok dinamik ve çok yenilikçi hepsi. Türk girişimciler çalışkanlıklarıyla müthiş işler başarıyor. Buradan, Avrupa Birliği'nde size ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu söylemek istiyorum."

Uzun uzun Türk markalarını öven Wilhelm, Ortadoğu, Orta ve Doğu Avrupa pazarlarına giren Türkler'in bir an önce Batı Avrupa, Fransa ve Brüksel'e gelip, mağaza açması için çağrıda bulunuyor. Wilhelm, "Bizim Türk markalarına ihtiyacımız çok büyük" diyerek konuşmasını bitiriyor. Batı Avrupa'dan böyle açık çağrı alan Türkiye, MAPIC Perakende Fuarı'na 80'i aşkın firma ve 250 kişilik heyet ile katılıyor. Türk perakende markaları, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) ve BMD işbirliğiyle tek çatıda fuarda tanıtılıyor. Bu yıl TurkishBrands çatısı altında Avva, B&G Stroe, D'S Damat, İpekyol, Kiğılı, Hemington, Penti, Perspective,Yargıcı var.

Turkuvaz Medya Grubu da 5 yıldır MAPIC'e katılan Türk markalarına Daily SABAH önderliğinde İngilizce hazırlanan ve Türk markalarının tanıtıldığı özel bir gazeteyle destek veriyor. Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer, geçen yıl marka temsilcilerinin yabancı yatırımcılarla 500'ün üzerinde birebir görüşme yaptıklarını, birçok yurtdışı mağazasının açılmasına bu fuarın vesile olduğunu söylüyor. BMD Başkanı Sinan Öncel, 106 markanın 125 ülkede 4.396 yurtdışı mağazası olduğunu, diğer satış noktalarıyla birlikte toplamda 17.280 satış noktası bulunduğunu söylüyor ve 2023 hedefi olan 20 bin yurtdışı mağazaya hızla yaklaştıklarını anlatıyor.

AVM kiraları konusunda karşı karşıya gelen AYD ve BMD üyelerinin MAPIC fuarında birlikte hareket etmesi de gözlerden kaçmıyor. AYD Başkanı Hüseyin Altaş, yeni dönemde AVM yatırımcıları olarak tüketiciler, perakendeciler ve sektörel tüm çözüm ortaklarla birlikte perakende sektörünün gelişimi için tam bir işbirliği içine girmeyi hedeflediklerini dile getiriyor.