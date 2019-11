ŞELALE KADAK

Anadolu Grubu'nun iki kurucusu Kamil Yazıcı ve İzzet Özilhan tarafından 1979 yılında kurulan Anadolu Vakfı'nın bu yıl 40'ıncı yıldönümü olmasa sanırım Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, gazetecilerle buluşup vakıf çalışmalarını anlatmayacaktı.

Öyle ki, birçok büyük holdingin vakıflarının tüm projeleri anbean paylaşılırken, Tuncay Özilhan bugüne kadar Anadolu Vakfı'nı neredeyse hiç anlatmadı. Yaptıkları yüz milyonlarca dolarlık iyilik projeleri sessiz sedasız Türkiye'nin dört bir yanında çocuklara ve gençlere dokundu, binlerce insan ücretsiz sağlık hizmetlerinden faydalandı ama Anadolu'nun insanları bu iyilikleri konuşmaya yanaşmadı. Vakıfları ve projeleri yakından takip eden bir gazeteci olarak, ben her zaman iyilik projelerinin anlatılmasından yanayım, çünkü başka iş insanlarına da örnek olması, yeni kapıların açılması için rol modellere ihtiyacımız çok büyük. O nedenle ilk kez bu kadar detaylı bir şekilde Anadolu Vakfı'nın anlatılmasını önemsiyorum.

Anadolu Efes, Coca-Cola İçecek ve Adel'e bağlı tüm grup şirketlerinin kârlarının yüzde 3 ila 5'i aktarıldığı için düzenli bir geliri olan Anadolu Vakfı'nın, 40 yılda iyilik projelerine toplam 204 milyon dolar harcadığını Tuncay Özilhan'dan önceki gün öğrendik. Eğitim, sağlık ve sosyal alanda yapılan projeler bir yana vakıf, bugüne kadar 50'nin üzerinde başta hastene ve okul olmak üzere çeşitli binalar inşa ederek ilgili bakanlıklara hibe etmiş.

600 binden fazla bedelsiz sağlık hizmeti, 29 binden fazla öğrenciye burs, 54 bin saat bireysel mentorluk desteği, Değerli Öğretmenim projesi ile 48 ilde 80 binden fazla öğretmene eğitim bir çırpıda Anadolu Vakfı'nın bugüne kadar yaptığı işlerin rakama dökülmüş hali olabilir.

Anadolu Vakfı Genel Müdürü Selim Güven, web tabanlı burs başvuru sistemine bugüne kadar 450 bine yakın öğrencinin başvurusunun ulaştığını, 2019'da ise 80 bin yeni başvuru geldiğini söylüyor. Tuncay Özilhan, her branştan öğrenciye ve her ile mutlaka ulaştıklarının ve sosyal adaleti yerine getirdiklerinin altını çiziyor.

Anadolu Vakfı'nın ilgimi en çok çeken projelerinin başında ise İl Milli Eğitim Müdürlükleri işbirliğiyle gerçekleştirilen Değerli Öğretmenim projesi geldi. Çünkü bu proje ile öğretmenlere proje yazmanın püf noktaları öğretiliyor ve bir anlamda onların da velilere ulaşarak sosyal girişimci olmalarının önü açılıyor. Öyle ki bugüne kadar öğretmenlerin hiç proje yazmadığı Şırnak'ta 8 öğretmen bu eğitimleri aldıktan sonra 3 proje hayata geçiyor ve toplamda 1 milyon 400 bin lira Şırnak'ta öğretmenler tarafından bu proje için kullandırılıyor. Osmaniye'de daha önce 34 proje yazılmışken, bu eğitimlerden sonra 79 proje yazılıyor ve 2.5 milyon liranın üzerinde hibe alınıyor. Samsun örneği çok ilginç. Proje eğitiminden geçen öğretmenler, iklim olarak üretilmesi mümkün olmadığı düşünülen nebiyan fasulyesinin yetiştirilmesinin mümkün olduğunun ortaya çıkması üzerine, velilerin nebiyan fasulyesi üretmesinin önünü açıyor. Girişimci velilerin ürettiği fasulyeler öyle ilgi çekiyor ki pazara çıkmadan müşterisini anında bulur hale geliyor.

Diyeceğim o ki, balık tutmasını da öğreten Anadolu Vakfı 40 yıla takdire şayan projeler sığdırmış. Yolları açık olsun.