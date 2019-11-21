ŞELALE KADAK

Önceki akşam ekonomiye 50 milyar doların üzerinde katkı yapan ve 95 bin kişiye istihdam sağlayan Türkiye'deki Amerikan şirketlerinin CEO ve başkanları, Amerikan Şirketleri Derneği'nin (AmCham Turkey/ ABFT) 15'inci yıl galasında bir araya geldi. Öğreniyorum ki bugün itibariyle bölgesel merkezini Türkiye'ye taşımış olan ABD'li şirket sayısı 20'ye ulaşmış durumda.

Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, Anadolu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, benim ve meslektaşlarım Gila Benmayor ve Rauf Ateş'in de aralarında olduğu jüri üyeleri, gala gecesinde, bu yıl ilk kez verilen AmCham Ödüllerini kazanan 7 şirketin üst düzey yöneticisine ödülleri takdim ettik.

Bu arada AmCham Turkey başkanlığını yürüten Citibank Türkiye Genel Müdürü Serra Akçaoğlu, üstlendiği bu görevi dün itibariyle, P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Tankut Turnaoğlu'na davretti.

Üst düzey başarılı kadın yöneticiler arasında yer alan Serra Akçaoğlu, Ocak ayı itibariyle çok daha önemli bir görev için Londra'ya gidiyor ve Citibank Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi Çokuluslu Şirketler Başkanı oluyor. Bu nedenle bu akşam Serra Akçaoğlu'na da güzel bir veda gibiydi.

Serra Akçaoğlu, ABD'li şirketlerin ekonomiye katkısının 50 milyar dolardan 100 milyar dolara çıkarılmasının hayal olmadığını ve hedeflerinin de bu doğrultuda olduğunu söylerken, ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell, ABD ve Türkiye arasındaki ticari ilişkilerinin henüz tam potansiyeline ulaşmadığının vurguluyor. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr Göksel Aşana, işte bu nedenle özel sektör ile Cumhurbaşkanı arasında herhangi bir hiyerarşi gerektirmeden iletişim kurmak için bu ofisin önemine dikkat çekiyor ve herhangi bir problemde ofisin gecikmelerin önüne geçtiğini, yatırım yapmak isteyen şirketlere kolaylık sağladığını söylüyor.

Ödüllere gelince, ABD ile Türkiye İş Diyaloğuna En Çok Katkıda Bulunan Kişi Onursal Ödülü, Dow Türkiye ve Ortadoğu Başkanı İhsan Necipoğlu'nun oldu. 2018 yılında En Büyük Yatırım Kararı Açıklayan ABD Şirketi kategorisinde, PepsiCo, Türkiye'de İstihdama En Çok Katkıda Bulunan ve İhracata En Çok Katkıda Bulunan ABD Şirketi kateogrilerinde, Ford Otosan; Türkiye'den En Fazla Ülkeyi Yöneten ABD Şirketi kategorisinde Verifone, Türkiye'ye En Çok Katkıda Bulunan ABD Şirketi Projesi kategorisinde Cisco ve İnovasyon Merkezi Bir ABD Şirketi ile Ortaklık Yaparak Türkiye'den İhracata En Çok Katkıda Bulunan Türkiye Şirketi kategorisinde Yeşim Tekstil (Nike ile işbirliği kapsamında) ödüle layık görüldü.

ABD'li şirketlerin Türkiye'de hem yatırımlarını büyüttüklerini hem de Türkiye ekonomisine yaptıkları katkının çoğaldığını görmek güzel.