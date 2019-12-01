Avrupa’nın ilk porselen markasını bir Türk aldı

Karaca Grubu, Avrupa’nın ilk porselen markası, müzayedelerin en değerlisi, 239 yıllık Weimar’ı satın aldı. Fatih Karaca, “Tüm haklarını satın aldık. Karaca’ya üretim yapacaklar”dedi

Avrupa'nın ilk porselen markalarından olan 239 yıllık Weimar'ı Karaca Grubu satın aldı. Alman marka satışta olmamasına rağmen onları ikna ettiklerini söyleyen Karaca Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karaca, "Tüm haklarını satın aldık. Fabrikanın yönetimde Rosental ailesi devam edecek. Bundan sonra Karaca'ya üretim yapacaklar" dedi.



ALMANYA'DA MİRASI SATIN ALDIK

Züccaciye odaklı başlayıp Mercan Yokuşu'ndaki cam atölyesinde camları alıp dekorlayıp satarak piyasaya giren Karaca markasının büyüme hikâyesi baş döndürüyor. Geçen hafta önce Amsterdam'a gidip, dünyada ilk kez porselen üretiminde inci kullanarak fark yaratan Karaca'ya ilham veren kuzeyin Mona Lisa'sı olarak bilinen Vermeer'in İnci Küpeli Kızı'nı Mauritshuis Müzesi'nde gördükten sonra Berlin'deki Karaca mağazasına uğradık. Orada sohbet ettiğimiz Karaca Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karaca, 5 yılda Almanya'da 30 mağaza açma hedefi koyduklarını, lojistik merkezini de Köln'e kurduklarını anlattı. Karaca, "Tüm bu planları yaparken, Avrupa'da mirasın önemini bildiğimiz için kuvvetli bir marka ile yola devam etmek istedik. Arayışlarımız sırasında 1790'da kurulan Weimar karşımıza çıktı" dedi.



MÜZAYEDELERİN EN DEĞERLİSİ

Karaca'nın verdiği bilgiye göre, Alman marka 12 defa el değiştirmiş. Ama hep Almanlar satın almış. Müzayedelerin en değerli porseleni olarak bilinen Weimar, 2007'de Rosental Ailesi'nin olmuş. Adını Weimar şehrinden alan fabrikada 220 kişi çalışıyor.



2020'DE 22 ÜLKEYE ULAŞACAĞIZ

KARACA'NIN cirosunun 2006'da 30 milyon lira olduğunu, bu yılı 1.8 milyar lira ile kapatmaya hazırlandıklarını söyleyen Karaca, 2019'un tarihlerinde en çok büyüdükleri ikinci yıl olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Yurtdışında 12 ülkede 33 mağazaya ulaştık. 2020'de 22 ülkede faaliyet göstereceğiz. Türkiye'de belli bir yere ulaştık. Biz dünyada sofra ve mutfak kategorisinde ilk akla gelen marka olmak istiyoruz. Avrupa'da genel merkez kurarak, Almanya'da da güçlü olduğumuz için buradan işe koyulduk. Pazara hem kendi markamızla, hem de o pazara uygun ürün yaparak giriyoruz." Karaca, 2014'te Jumbo'yu, 2008'de EMSAN'ı bünyesine kattı. 2012'de de Karaca Home'u kurdu. Bugün üretimin yüzde 60'ını Türkiye'de, yüzde 40'ını da yurtdışında yapan Karaca, yeni teknolojileri kullanarak granit tavaları İtalya'da rakiplerinden önce üretmişti.



SIRADA HÜSEYİN ÇAĞLAYAN VAR!

Karaca Grubu, ürettiği porselenler için özel tasarımlar yaptırıyor. Şu anda da ünlü modacı ve sanatçı Hüseyin Çağlayan'la çalışıyor.