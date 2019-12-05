ŞELALE KADAK

Klasik yargılamanın çok uzun sürdüğünü hepimiz biliyoruz. Uzmanlar, Türkiye'de ortalama bir davanın sonuçlanmasının 541 günü bulduğunu, aslında genel olarak 1000 günden önce bir davanın sonuçlanması mümkün olmadığını söylüyorlar.

Oysa İstanbul Finans Merkezi projesi kapsamında 2013 yılında kurulan İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC), bugüne kadar 1 milyon 85 bin arabuluculuk başvurusundan 724 bin 113'ünü anlaşma ile sonuçlandırmış. Yani dosyalar yargıya gitmeden arabuluculuk sayesinde çözüme kavuşmuş.

ISTAC şimdi de uyuşmazlıkları 5 ay gibi kısa bir sürede çözecek, Türkiye'yi yabancı yatırımcılar açısından çok daha cazip hale getirecek inovatif yeni bir projeyi hayata geçirdi.

Önceki gün İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, Başkan Vekili Müjdat Keçeci ve yönetim kurulu üyeleri Hakan Öztatar, Fatih Bilici ve Bülent Şarman ile bir araya geldiğimizde, arabuluculuk ile tahkim mekanizmalarını birlikte işleterek, ticari uyuşmazlıklar için alternatif bir çözüm modeli başlattıklarını öğrendik.

Ziya Akıncı, "İş hayatına önemli bir katkıda bulunuyoruz" diyerek arabuluculuk ile tahkimi birleştirerek, hali hazırda 4.5 milyonun üzerine çıkan dosya yığılmasının önüne geçmeyi hedeflediklerini söylüyor.

Özellikle yabancı yatırımcılar için bu konu hayati derecede önemli. Ziya Akıncı da, bir yatırım öncesinde yatırımcıların, 'tahkim var mı, arabuluculuk var mı, bu ülkede sorun yaşarsam mahkemeye gitmeden çözebilir miyim' gibi önemli soruların yatırım kararlarını etkilediğine dikkat çekiyor.

Akıncı, dünyada ilk kez yeni bir model olarak uygulanacak Arabuluculuk-Tahkim Modeli'ne ait Arabuluculuk-Tahkim Kuralları'nın da yayınlanarak dünyaya ilan edildiğini söylüyor. Özetle artık arabuluculukla çözülemeyen dava dosyaları ISTAC'a gelebilecek. Ziya Akıncı bu model ile İstanbul'u tahkimin merkezi yapacaklarını ve modelin de dünyaya ihraç edilecek bir model olduğunu söylüyor.

ISTAC, yeni model ile 5 ay içinde uyuşmazlıklara kesin çözüm getireceğini tüm dünyaya duyuruyor ve hayli iddialı görünüyor. Yabancı yatırımcı için özellikle mahkemelerde sürünmeden uyuşmazlığın çözülebileceğini bilmesi önemli bir güven unsuru olsa gerek.

Bu arada öğreniyoruz ki Türkiye'de arabulucu sayısı da 10 bin 300'e ulaşmış. Arabulucular, avukatlık eğitiminin ardından özel bir eğitim programı alanlar arasından sınavla seçiliyor.