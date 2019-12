ŞELALE KADAK

İnternetten satışlar tüm dünyada çığ gibi büyüyor. Dün Podcast'te Financial Times'ın Tech Tonic programını dinlerken öğrendim ki, New York'ta günlük yapılan gönderi adedi 1.5 milyon adede ulaşmış... Ama bu demek değil ki, mağaza satışları çok geride kalıyor.

Birleşmiş Markalar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportive Genel Müdürü Zeynep Selgur, Türkiye'de eylül, ekim ve kasım aylarında önceki yıllara göre perakendede önemli bir hareketlilik olduğunu söylüyor. Ancak Selgur, Perakende Günleri'nde Simon Kusher'in yaptırdığı araştırma sonuçlarına atıfta bulunarak, son 3 ayda Türkiye'de satılan malların yüzde 83'ünün indirimli fiyatla satıldığının ortaya çıktığını anlatıyor. İşte bu nedenle Selgur şimdi artık markaları çok fazla indirime maruz bırakmadan, indirim markası haline getirmeden yönetmenin öne çıkması gerektiği görüşünde.

2020 bütçesini hazırlarken yakaladığım Selgur, önümüzdeki yıl için internetten büyüme için yüzde 52 gibi yüksek bir hedef koyduklarını söylüyor ve genel olarak piyasada yüzde 30'un altında online büyüme hedefi koyan marka olmadığını da belirtiyor.

Ne ilginç ki, kasımda Türkiye'deki online satışların yüzde 39'u mobil satışlardan oluşmuş. "Eskiden müşteri mobilden bakar, sonra gider bilgisayarından alırdı. Bu da ortadan kalkıyor artık" diyor Selgur. İşte bu noktada mağazaların satışlarını artırması için deneyim yaratmaları şart hale geliyor. BMD'de Dijital Dönüşüm Grubu'nda yer alan Selgur, "O bizim kuşağın ezberiydi, mağazaya girip alışveriş yapmak. Aşağıdan gelen gençler deneyim peşinde" diyor.

***

Havalimanı mağazası en doğru yatırım!



İstanbul Havalimanı'nda krizin tam ortasındayken yatırım kararı alan ve bunu yurtdışına kabul ettiren Ecco Türkiye Genel Müdürü Deniz Erda'nın anlattıkları ise çok ilginç. Eylül ve ekim ayında hiç indirim yapmamalarına rağmen yüzde 45 büyüdüklerini anlatarak, "Şu anda büyümemiz yüzde 48'e ulaştı. Online satışlarımız iyi gidiyor ama bu yüzden mağaza satışlarımız küçülmüyor. İşinizi iyi yaparsanız bu pazarda yer var.

Doğru yerde doğru yatırım o kadar önemli ki. Havalimanına inandık.

Krizin içinde 400 bin euroya yakın bir yatırımı genel merkeze onaylattık.

Şimdi çok güzel cirolar yapıyoruz" diyor.

Ecco'nun havalimanı mağazasında satışların yüzde 6'sı Türkler'e, yüzde 94'ü de yabancılara yapılıyor.

Yabancılar içinde yüzde 29 ile en büyük payı da Çinliler alıyor. Erda, "İçerideki mağazalarımızın cirosunun yüzde 40'ı da yabancı müşteriden geliyor. Özellikle İran ciddi alışveriş yapıyor" diyor.

Bu arada perekandecilerin yaptığı araştırmalar gösteriyor ki, Alışveriş Merkezleri'nin tarafiğinde bir artma yok bilakis azalma var. İşte bu nedenle mağazaların daha çok deneyim yaşatmaya doğru yönelmeleri şart.