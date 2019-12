ŞELALE KADAK

New York'taki dünyanın en ünlü modern sanat müzesi The Museum of Modern Art'ın (MOMA) Direktörü Glenn D. Lowry ile önceki akşam İstanbul'da tanıştım. "Yeni açılan müzeleri dolaştınız mı" diye sorunca, ilk kez 1980'li yıllarda geldiğini ve başta İslam sanatı olmak üzere şehrin zengin kültür sanat tarihine hayran olduğunu söyledikten sonra, "Herhalde bu benim 25'inci İstanbul seyahatim. Son açılan müzeler olağanüstü güzel. İstanbul kültür ve sanat dünyasının en önemli dört şehrinden biri" diyerek bu şehre olan hayranlığını anlatmaya başladı.

Dünya sanatına yön veren isimlerin yer aldığı listenin tepelerinde yer alan Glenn Lowry'i bu kez İstanbul'a getiren sebep 18-19 Aralık tarihlerinde yapılan Marka Konferansı'ydı ve İstanbul markası burada da enine boyuna tartışıldı. Mesela Sakıp Sabancı Müzesi Genel Müdürü Nazan Ölçer de müzelerin yanında İstanbul'un kendisinin bir açık hava müzesi olduğunu söylüyor ve "Kentimize de müze kadar sevgi duymalı ve hoyratça el koymalardan sakınmalıyız" diyor.

Türk İslam Eserleri Müzesi'nin 25 yıl ve son 15 yıldır da Sabancı Müzesi'nde genel müdürlüğünü yapan, kültür sanat hayatımızın kıymetli isimlerinden Ölçer ile dün sabah Ayşegül Yürekli Şengör'ün 20'nci yılını kutladığı Marka Konferansı'nın açılış panelini yaptık ve hem yokluk yılları diyebileceğimiz 1980'lerde sanat dünyamızda neler yaşandığını hem de İstanbul'a müzelerin yaptığı eşsiz katkıyı konuştuk.

Düşünsenize, İstanbul öyle bir hale geldi ki Nazan Ölçer yönetiminde Sabancı Müzesi'nde düzenlenen Picasso Sergisi'ni 254 bin kişinin gezmesi normalleşti.

Hatırlıyorum, serginin ilk günlerinde kuyruklar müzenin dışına taşmıştı. Ölçer o sergiyi hatırlarken, "Bu sergi Türk insanına bunun bir ayrıcalık olmadığını gösterdi.

Herkesin sergilere gitmesi açısından bir milat oldu" diyor.

Şimdi artık hepimiz çok iddialı sergilerin Türkiye'ye gelmesine alıştık. 2020'nin başında performans sanatının ünlü ismi Marina Abromovic'i de İstanbul'da misafir etmeye hazırlanıyoruz. Üstelik bu isimlerin öyle sıkı takipçileri var ki İstanbul'u dünya kültür ve sanat ajandasında ses getiren bir noktaya çıkarıyor ve Türkiye'ye de sanat için seyahat eden turistleri çekiyor.

İşte bu nedenle İstanbul markasının konuşulduğu Marka Konferansı'nda ekonomiye büyük katkı yapan şirketler ve onları yöneten iş insanları kadar kültür ve sanatın konuşulması takdire şayan.